Научились их сбивать, – в Воздушных Силах рассказали о ракетах, которыми РФ обстреливает Украину

Россия обстреливает украинские города ракетами разных типов, преимущественно "Калибром" и Х-55. Они крылатые и могут быть разного базирования.

У оккупантов также много самолетов, с которых наносят удары. Об этом в среду, 30 марта, сообщил спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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Во Львовщину взлетали с Каспийского моря. Таким образом, они атаковали Яворовский полигон. К примеру, 6 вылетает и запускают ракеты в запрограммированные направления. Ракеты малозаметны, русские часто используют русла для низкого полета.

– сказал пресс-секретарь.

По его словам, враг также обстреливает "Искандерами" – запускает ракету этого типа очень высоко, она делает дугу и на бешеной скорости летит в заданную цель.

Воздушные Силы научились сбивать ракеты

Юрий Игнат подчеркнул, что Воздушные силы Вооруженных Сил Украины уже научились сбивать вышеупомянутые ракеты. Их можно быстро уничтожить, основное – зафиксировать.

ВС сбивают целые зенитные ракетные комплексы. "Стингеры", "Игла", британские и американские ЗРК находятся на вооружении,

– отметил он.

Мы уже даже истребителями сбиваем, что говорит о мастерстве наших пилотов. Это очень сложно, ведь:

должны сложиться условия;

нужно быть в выгодном расположении.

Кроме этого, спикер указал, что неоднократно фиксировали случаи, когда российские ракеты падали по дороге из-за неисправностей, или попадали в другую цель.