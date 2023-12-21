Старый соратник Зеленского оказался гражданином России с бизнесом в Крыму: расследование "Схем"
Наум Баруля – украинский продюсер. А еще он – старый творческий партнер и соратник Владимира Зеленского. И, как выяснилось – гражданин России.
Еще до 2014 года, когда Россия аннексировала Крым, Наум Баруля был тесно связан с российским КВН. Он работал в Москве с Александром Масляковым, а также занимался организацией выступлений команд как в стране-агрессоре, так и на полуострове. Журналисты "Схем" в своем расследовании, передает 24 Канал, обнаружили много интересного по поводу Наума Барули. В частности, о том, что он – гражданин России.
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Революция Достоинства и возвращение в Киев
Как говорят расследователи, после Революции Достоинства Наум Баруля решил вернуться в Киев. Он начал свое сотрудничество с "95-м кварталом", который тогда возглавлял Владимир Зеленский. Совместно они создали "Лигу смеха" и занимались продюсированием целого ряда украинских телевизионных ситкомов. В частности, "Страна У", "Танька и Володька" и другие.
Владимир Зеленский, только что победивший на выборах, к власти привел свое творческое окружение. Так, дочь продюсера Ирина Борзова избралась в Верховную Раду от "Слуги народа". А вот ее мужа президент повысил к главе Винницкой области.
Как выяснилось, Наум Баруля от своего российского гражданства за десять лет так и не отказался. Более того, до 2019 года он ездил в Крым. Причем, заезжал на украинский полуостров, предъявляя именно российский документ.
Более того, Баруля еще и перерегистрировал там свое имущество и ресторанный бизнес. И сделал он это по законодательству страны-агрессора. В то же время стал владельцем новой недвижимости. Кроме того, его ресторанный бизнес в Судаке работал, платя сотни тысяч рублей в российский бюджет.
У Наума Барули русский паспорт / Фотография "Схем"
Кратко о главном по расследованию "Схем" о Баруле
- Он 15 лет работал в Москве. Причем 8 лет был генеральным директором российской компании "АМИК", занимающейся продюсированием КВН.
- Сотрудничество Барули и Зеленского в двух компания. Первой был "Продюсерский центр Лига Смеха", второй – "Драйв Продакшн".
- "Лига Смеха" во время президентской кампании являлась одним из инструментов скрытой агитации. На это обратили внимание в гражданской сети "Опора". Да и сам Наум Баруля был в роли ВИП-агитатора на выборах.
- Более того, "Лига Смеха" еще и использовалась в интересах дочери Барули Ирины Борзовой. Она была кандидатом в депутаты Верховной Рады от "Слуги народа".
- Баруля и сотрудничество с Масляковым. Последний, если вы не знали, активно поддерживает действия Путина и так называемую "СВО". Да, у него в Украине есть еще несколько незакрытых компаний. Причем среди них совладельцев можно увидеть Науму Барулю. Речь идет об украинских филиалах КВН – "АМИК УКРАИНА", "КВН ТВ" и "КВН ПРОДАКШН". И сейчас эти фирмы не ликвидированы.
- Интересно, что в комментарии "Схемам" Баруля отметил, что компании "просто висят". По его словам, с 2014 года они не производили никакой финансовой операции. В то же время, почему-то не смог объяснить, почему он до сих пор не вышел из структуры собственности компаний, принадлежащих отцу и сыну Масляковым.
- Тем временем "Схемы" обратились в СНБО с вопросом, почему на Масляковых до сих пор не наложили санкции. С учетом того, что они публично поддерживают действия Путина и гастролировали в оккупированный Мариуполь. В СНБО отметили, что не поступало таких предложений ни от президента, ни от Верховной Рады, Кабмина, Нацбанка или СБУ.
- Также журналисты установили, что в апреле 2009 года российская миграционная служба Наумову Барули выдала российский паспорт. Тогда продюсеру было 49 лет. В то время он жил в Москве и был гендиректором "АМИК". Интересно, что соответствующий документ до сих пор действует.
- Кроме того, по российскому паспорту до 2019 года Баруля владел двумя квартирами в Москве. А российский госпортал "Госуслуги" фиксирует, что паспорт продюсера "действителен". То же пишут на сайте Министерства внутренних дел. Интересно, что на тему российского документа Баруля разговаривать отказался категорически.