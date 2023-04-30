Бывших не бывает, - "Нава" поздравила погибшего на "Азовстали" любимого с Днем пограничника

Защитница "Азовстали" Валерия "Нава" Суботина трогательно поздравила своего погибшего мужчину с Днем пограничника. Он погиб в Мариуполе 7 мая.

Старший юрисконсульт группы правового обеспечения Донецкого пограничного отряда, капитан Андрей Валерьевич Суботин, не вернулся из боя 7 мая 2022 года.

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В День пограничников "Нава" вспомнила своего мужа

Да, мой муж был юристом отряда, но… С началом полномасштабного вторжения р*шистов он находился на позициях с бойцами полка "Азов". Имея выбор, он оставался защищать Мариуполь с несколькими собратьями в то время, как пограничников временно выводили оттуда,

– написала она.

Она рассказала, что хотя Андрей "Борода" Суботин получил ранение, он ни дня не был в госпитале и сразу вернулся на позиции.

Также он и его собрат являются одними из первых, которые начали пользоваться подземными ходами на "Азовстали". Там они нашли бункер с гражданскими, где было много детей и приносили им еду, несмотря на обстрелы.

Мой Андрей в составе группы занимался также эвакуацией раненых. 7 мая он не вернулся из боя… Вечная память герою-пограничнику. Слава всем героям – живым и павшим!,

– написала "Нава".

Андрей погиб через 3 дня после женитьбы.

Представитель полка "Азов", защитница Азовстали и Мариуполя Валерия "Нава" Карпиленко (Суботина) вернулась в Украину во время обмена пленными 10 апреля.

Отметим, что 30 апреля Украина отмечает День пограничника. Они вместе с другими защитниками на суше, в воде и в воздухе защищали Киев, Мариуполь, Харьков, Сумы, Чернигов, Херсон и принимали участие в деоккупации украинских территорий. Сейчас они продолжают находиться в самых горячих направлениях, в частности в Бахмуте.