Навального этапировали из СИЗО во Владимирской области: куда – неизвестно
Российского оппозиционера Алексея Навального вывезли из следственного изолятора в поселке Кольчугино Владимирской области. Место пребывания политика адвокатам пока неизвестно.
Источник:"Радио Свобода"
В течении дня пятницы, 12 марта, правозащитников не допускали к Алексею Навальному. В СИЗО придумывали различные поводы для отказа во встрече.
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Адвокаты Алексея сегодня с начала рабочего дня находились в СИЗО-3 Кольчугино. Под разными предлогами их не допускали к Алексею (то праздник придумали, то кому-то стало плохо, видимо, после празднования),
– сообщили в твиттере оппозиционера.
Отмечается, что около 14:00 предоставили информацию, что политик отбыл. Однако отказались отвечать, куда именно.
В конце февраля российские СМИ писали, что политик будет отбывать срок в колонии №2 в Покрове Владимирской области. Однако официального подтверждения информации не было.
Заключение Навального: что известно
- После отравления веществом "Новичок" в 2020 году Алексей Навальный долгий период лечился в Германии.
- В январе 2021 года он прилетел в Россию, его сразу задержали в аэропорту по делу "Ив Роше".
- В Москве 2 февраля оппозиционеру изменили условный срок на реальный.
- С учетом срока домашнего ареста, политик пробудет в местах лишения свободы 2 года и 10 месяцев.
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