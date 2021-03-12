Российского оппозиционера Алексея Навального вывезли из следственного изолятора в поселке Кольчугино Владимирской области. Место пребывания политика адвокатам пока неизвестно.

В течении дня пятницы, 12 марта, правозащитников не допускали к Алексею Навальному. В СИЗО придумывали различные поводы для отказа во встрече.

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Адвокаты Алексея сегодня с начала рабочего дня находились в СИЗО-3 Кольчугино. Под разными предлогами их не допускали к Алексею (то праздник придумали, то кому-то стало плохо, видимо, после празднования),

– сообщили в твиттере оппозиционера.

Отмечается, что около 14:00 предоставили информацию, что политик отбыл. Однако отказались отвечать, куда именно.

Обратите внимание! Федеральная служба отбывания наказаний России еще официально не сообщала в какой колонии будет находиться Навальный. Директор ведомства Александр Калашников только рассказал, что в колонии оппозиционеру обеспечат "абсолютно нормальные условия".

В конце февраля российские СМИ писали, что политик будет отбывать срок в колонии №2 в Покрове Владимирской области. Однако официального подтверждения информации не было.

Заключение Навального: что известно