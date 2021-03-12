Навального етапували із СІЗО у Володимирській області: куди – невідомо
Російського опозиціонера Олексія Навального вивезли зі слідчого ізолятора у селищі Кольчугіно Володимирської області. Місце перебування політика адвокатам наразі невідоме.
Джерело:"Радіо Свобода"
Протягом дня п'ятниці, 12 березня, правозахисників не допускали до Олексія Навального. У СІЗО вигадували різні приводи для відмови у зустрічі.
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Адвокати Олексія сьогодні з початку робочого дня перебували в СІЗО-3 Кольчугіно. Під різними приводами їх не допускали до Олексія (то свято придумали, то комусь стало зле, мабуть, після святкування),
– повідомили у твітері опозиціонера.
Зазначається, що близько 14:00 надали інформацію, що політик відбув. Однак відмовилися відповідати, куди саме.
Наприкінці лютого російські ЗМІ писали, що політик відбуватиме термін в колонії №2 у Покрові Володимирської області. Однак офіційного підтвердження інформації не було.
Ув'язнення Навального: що відомо
- Після отруєння речовиною "Новачок" у 2020 році Олексій Навальний довгий період лікувався у Німеччині.
- У січні 2021 року він прилетів до Росії, його одразу затримали в аеропорту по справі "Ів Роше".
- У Москві 2 лютого опозиціонеру змінили умовний термін на реальний.
- З врахуванням терміну домашнього арешту, політик пробуде у місцях позбавлення волі 2 роки та 10 місяців.
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