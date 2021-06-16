Навального никто не будет убивать в тюрьме, – экс-депутат Госдумы Пономарев

Состояние российского оппозиционера Алексея Навального в колонии значительно ухудшилось. Несмотря на это, есть малая вероятность, что его ждет летальный исход, находясь за решеткой.

Такое мнение высказал экс-депутат Госдумы Илья Пономарев. Он убежден, что с Навальным ничего плохого уже не случится.

Внимание Если умрет Навальный, последствия будут опустошительными для России, – Байден

Предыстория

Когда Джо Байдена на пресс-конференции спросили, как он ответит, если Навальный умрет в тюрьме, он ответил, что от США пойдет разрушительный удар по России.

Пономарев не знает, что это может быть за удар. Он уверен, что Байден сам не знает. "Это же угроза и никто не верит, что ее нужно будет реализовывать", – сказал он.

Я уверен, что ничего с Навальным не произойдет. Он будет находиться в тюрьме. Но я не думаю, что его будет кто-то там убивать,

– заверил экс-депутат России.

Он добавил, что Путин не убивал и Михаила Ходорковского, которого считал очень опасным для себя конкурентом. Ходорковский просидел 10 лет. "Думаю, что Навальный имеет все риски также провести много лет в застенках", – подытожил Пономарев.

Заявление Байдена о Навальном

Байден на пресс-конференции 16 июня с Путиным заявил, что политики говорили о правах человека. В частности, о заключенном российском оппозиционере Алексее Навальном.

Президент подчеркнул, что люди не будут верить главе государства, если он не защищает их права. Байден отметил, что "если умрет Навальный, последствия будут опустошительными и разрушительными для России".

Зато когда Путина спросили о Фонде борьбы с коррупцией Навального, он утверждал якобы сама организация публично призывала к массовым беспорядкам.

Экс-депутат Госдумы о заявлении Байдена про Навального: видео