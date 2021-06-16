Навального никто не будет убивать в тюрьме, – экс-депутат Госдумы Пономарев

Состояние российского оппозиционера Алексея Навального в колонии значительно ухудшилось. Несмотря на это, есть малая вероятность, что его ждет летальный исход, находясь за решеткой.
Такое мнение высказал экс-депутат Госдумы Илья Пономарев. Он убежден, что с Навальным ничего плохого уже не случится.
Внимание Если умрет Навальный, последствия будут опустошительными для России, – Байден
Предыстория
Когда Джо Байдена на пресс-конференции спросили, как он ответит, если Навальный умрет в тюрьме, он ответил, что от США пойдет разрушительный удар по России.
Пономарев не знает, что это может быть за удар. Он уверен, что Байден сам не знает. "Это же угроза и никто не верит, что ее нужно будет реализовывать", – сказал он.
Я уверен, что ничего с Навальным не произойдет. Он будет находиться в тюрьме. Но я не думаю, что его будет кто-то там убивать,
– заверил экс-депутат России.
Он добавил, что Путин не убивал и Михаила Ходорковского, которого считал очень опасным для себя конкурентом. Ходорковский просидел 10 лет. "Думаю, что Навальный имеет все риски также провести много лет в застенках", – подытожил Пономарев.
Заявление Байдена о Навальном
- Байден на пресс-конференции 16 июня с Путиным заявил, что политики говорили о правах человека. В частности, о заключенном российском оппозиционере Алексее Навальном.
- Президент подчеркнул, что люди не будут верить главе государства, если он не защищает их права. Байден отметил, что "если умрет Навальный, последствия будут опустошительными и разрушительными для России".
- Зато когда Путина спросили о Фонде борьбы с коррупцией Навального, он утверждал якобы сама организация публично призывала к массовым беспорядкам.
Экс-депутат Госдумы о заявлении Байдена про Навального: видео