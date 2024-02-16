В 2021 году Байден предупреждал Путина о последствиях, если Навальный умрет в тюрьме, – СМИ

Президент США Джо Байден в 2021 году предупреждал о "разрушительных" последствиях для России, если Навальный умрет в тюрьме. Американский лидер не конкретизировал, что именно произойдет, однако делал акцент на угрозе для России.

Байден предупреждал Россию о последствиях 16 июня 2021 года в Женеве после двусторонней встречи с Путиным. Тогда он не уточнил, что именно ждет Россию в случае смерти заключенного Алексея Навального, однако обещал, что последствия будут “разрушительными”.

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Что Байден говорил о Навальном

В 2021 году президент США заявлял, что смерть Навального была бы еще одним свидетельством того, что Россия имеет очень слабое или полное отсутствие желания соблюдать основополагающие права человека.

Это было бы трагедией. Это бы не принесло ничего, кроме ухудшения отношений со всем миром и со мной,

– говорил тогда Байден.

Байден предупреждал кремлевского диктатора о возможных последствиях для его режима.

Я сказал, что люди не будут верить президенту, если он не защищает права людей, и этот вопрос всегда будет стоять на повестке дня. И мы будем поднимать вопрос по Навальному. Если он умрет, то это событие будет много значить для страны,

– подчеркивал президент США.

Что известно о смерти Навального