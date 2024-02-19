Жертва была напрасной, – Фейгин о смерти Навального

Днем 16 февраля стало известно о смерти российского "оппозиционера" Алексея Навального. Он умер якобы во время прогулки в колонии, где его удерживали около трех лет.

Почтить память политика на улицы России вышла в основном молодежь и студенты. Об этом 24 Каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин, отметив, что большинство населения осталось в стороне от смерти политика.

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Почему не было массовой реакции россиян

"Я убежден, что жертва Навального ради народа и сегодняшнего поколения России – была напрасной. Абсолютное большинство российского населения осталось в стороне к его судьбе", – сказал Марк Фейгин.

Он добавил, что многие могут иметь политические претензии к Навальному, не соглашаться с тем, что он говорил, но его смерть действительно можно считать героической. Ведь после почти смертельного отравления он добровольно вернулся в Россию из Германии, хорошо осознавая, как это для него обернется. Все произошло прогнозируемо и Навального задержали сразу в аэропорту.

В российской традиции принято ценить такую жертву. Вы можете считать этого политика кем угодно, но не отдавать должное его смерти – это вообще что-то новое,

– отметил Фейгин.

Однако в сегодняшних реалиях от россиян не стоит ждать сочувствия, или хотя бы человеческого отношения. Почтить память "оппозиционера" вышло несколько сотен человек в разных городах России. Однако, по мнению правозащитника, такой протест не имеет смысла, ведь известные блогеры, журналисты, оппозиционеры уже давно покинули страну.

Внутри России сказать что-то невозможно, потому что там тоталитарная система, полицейский режим, который не допускает ничего,

– подчеркнул российский правозащитник.

Итак, тех, кто вышел на протесты, – задерживают и избивают, поэтому вряд ли можно ожидать массовых восстаний. В основном Россия все-таки осталась равнодушной к смерти "оппозиционера".

Навальный умер в колонии: главное