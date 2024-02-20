К Владимиру Путину обратилась мать Навального с требованием отдать ей тело сына для захоронения. Однако по мнению российского оппозиционного политтехнолога Аббаса Галлямова, которым он поделился с 24 Каналом, родные и сторонники оппозиционного политика не смогут устроить его похороны в ближайшее время.

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Боятся скопления людей

Галлямов предположил, что задержка с похоронами Алексея Навального может иметь 2 объяснения.

Во-первых, российские власти могут скрывать следы пыток на теле Навального или его убийства, в частности ядом,

– отметил политтехнолог.

Во-вторых, Путин не отдаст родственникам тело Навального до выборов президента в России, потому что он боится скопления людей, которые придут проститься с российским оппозиционным политиком. Похороны Навального могут превратиться в мощную протестную манифестацию.

Если сторонники Навального выходят на улицы с политическими лозунгами, то насилие против этих людей значительная часть россиян воспримет с пониманием, понимая, что продолжается борьба за власть. Это не вызовет резкого неприятия,

– отметил Галлямов.

Другая ситуация может сложиться с похоронами Навального, когда его сторонникам не дадут с ним проститься и разгонят их. Это будет выглядеть не по-человечески. Тут уже проявится отвратительная морда власти. Накануне выборов Путину это не нужно.

Если появится телевизионная картинка скопления людей на похоронах Навального, а до того собирались те, кто поддерживал Бориса Надеждина, который выдвигался на президентские выборы в России. Все это вместе, по мнению политтехнолога, создаст предреволюционную ситуацию в России.

Тогда тезисы власти о том, что "Путин очень популярен в России", что "сторонников оппозиции в стране очень мало", что "все россияне поддерживают войну в Украине", будут разбиты и обесценены.

Обратите внимание! Мать Алексея Навального обратилась с письмом к Владимиру Путину, который, по ее словам, единственный, кто может приказать, чтобы тело российского оппозиционера отдали ей для похорон. Женщина отмечает, что следственный комитет отказывается предоставлять любую информацию о месте нахождения тела Навального и выдавать его матери.

Проблема в том, что российские власти не могут создать такую картинку. Она имеет сторонников, но они очень пассивны и неспособны ни на одно политическое действие. Если мы и видим сборище сторонников Кремля, то обычно на него свозят бюджетников из разных регионов. И эти мероприятия россияне собираются по разнарядке, а теми, кто приходит на митинги оппозиции, руководствуются искренним чувством,

– объяснил Аббас Галлямов.

Поэтому и Кремль вероятно отдаст тело Навального после выборов, чтобы не ломать повестку дня. К похоронам Навального будет приковано все внимание – сколько людей придет, о чем будут говорить, какие лозунги провозглашать, как будет реагировать полиция. А для российской верхушки такое внимание накануне голосования неприемлемо.

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