До Владіміра Путіна звернулась мати Навального з вимогою віддати їй тіло сина для поховання. Проте на думку російського опозиційного політтехнолога Аббаса Галлямова, якою він поділився з 24 Каналом, рідні та прихильники опозиційного політика не зможуть влаштувати його похорони найближчим часом.

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Бояться скупчення людей

Галлямов припустив, що затримка з похороном Олексія Навального може мати 2 пояснення.

По-перше, російська влада може приховувати сліди тортур на тілі Навального або його вбивства, зокрема отрутою,

– зазначив політтехнолог.

По-друге, Путін не віддасть родичам тіло Навального до виборів президента в Росії, тому що він боїться скупчення людей, які прийдуть проститися з російським опозиційним політиком. Похорон Навального може перетворитися на потужну протестувальну маніфестацію.

Якщо прихильники Навального виходять на вулиці з політичними лозунгами, то насильство проти цих людей значна частина росіян сприйме з розумінням, розуміючи, що триває боротьба за владу. Це не викличе різкого неприйняття,

– зазначив Галлямов.

Інша ситуація може скластися з похороном Навального, коли його прихильникам не дадуть з ним проститися та розгонять їх. Це буде виглядати не по-людськи. Тут вже проявиться огидна мармиза влади. Напередодні виборів Путіну це не потрібно.

Якщо з'явиться телевізійна картинка скупчення людей на похорону Навального, а до того збиралися ті, хто підтримував Бориса Надєждіна, який висувався на президентські вибори в Росії. Все це разом, на думку політтехнолога, створить передреволюційну ситуацію в Росії.

Тоді тезиси влади про те, що "Путін є дуже популярним в Росії", що "прихильників опозиції в країні дуже мало", що "всі росіяни підтримують війну в Україні", будуть розбиті та знецінені.

Зверніть увагу! Мати Олексія Навального звернулася з листом до Владіміра Путіна, який, за її словами, єдиний, хто може наказати, щоб тіло російського опозиціонера віддали їй для похорону. Жінка наголошує, що слідчий комітет відмовляється надавати будь-яку інформацію про місце перебування тіла Навального та видавати його матері.

Проблема в тому, що російська влада не може створити таку картинку. Вона має прихильників, але вони дуже пасивні та нездатні на жодне політичне дійство. Якщо ми й бачимо збіговисько прихильників Кремля, то зазвичай на нього звозять бюджетників з різних регіонів. Та ці заходи росіяни збираються по рознарядці, а тими, хто приходить на мітинги опозиції, керуються щирим почуттям,

– пояснив Аббас Галлямов.

Тому й Кремль ймовірно віддасть тіло Навального після виборів, щоб не ламати порядок денний. До похорону Навального буде прикута вся увага – скільки людей прийде, про що будуть говорити, які лозунги проголошувати, як буде реагувати поліція. А для російської верхівки така увага напередодні голосування є неприйнятною.

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