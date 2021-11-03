Даже с паспортом-книжечкой: в Дии упростят получение COVID-сертификата

Получить сертификат о вакцинации в приложении Действие станет еще легче. Чтобы его сгенерировать, достаточно будет иметь только паспорт-книжечку.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров. Соответствующее сообщение появилось в его телеграмме 2 ноября.

Обратите внимание Как быстро показать COVID-сертификат, не заходя в Дию: журналист поделился полезным лайфхаком

Получение сертификата о вакцинации: что изменилось

Ранее сгенерировать COVID-сертификат в приложении Дия могли только те, у кого есть ID-паспорт или зарубежный биометрический. Теперь же это станет возможно и для украинцев с обычным бумажным паспортом.

Министр цифровой трансформации объяснил, что раньше такая возможность была только на портале – при условии, что врач внес корректно все данные. "Сегодняшнее обновление показало хороший результат при тестировании", – отметил он.

Другие важные обновления в Дие

Недавно Дия уже упрощала получение COVID-сертификата. Теперь этот документ можно сгенерировать без подтверждения через Photo ID. Это значит, что украинцам больше не придется крутить головой и моргать в камеру.

Кроме этого, в начале ноября у Действия появилась возможность получить COVID-сертификат на основании ПЦР-тестов. Правда, пока в тестовом режиме. В настоящее время доступны результаты анализов лабораторий "ДЕЛА", "Эскулаб", "Смартлаб" и "Днепролаб".

В ближайшее время в Украине введут сертификат, который будет свидетельствовать о выздоровлении от коронавируса COVID-19. Сгенерировать документ в Дие можно будет через 15 дней после того, как врач внесет соответствующие данные в систему.