Президент Украины пояснил, что на заседании аннулировали ряд лицензий недобросовестных недропользователей на добычу полезных ископаемых, в частности титана, углеводородов и руд.

К теме Фирташ и Фукс – под максимальными санкциями: какие еще решения принял СНБО

Зеленский подытожил решение СНБО

Наводим порядок,

– заявил Зеленский в телеграмме.

В частности, санкции ввели против бизнесмена Дмитрия Фирташа из-за того, что титановые предприятия бизнесмена поставляли сырье для военных предприятий России.

Против российского бизнесмена Павла Фукса – из-за нарушений при получении лицензий на разработку месторождений углеводородов.

"По предложению Службы безопасности приняли решение о применении санкций в отношении Дмитрия Фирташа, Павла Фукса, Сергея Чемезова, Михаила Шелкова", – заявил Зеленский.

Также президент подытожил, что на заседании СНБО:

приняли стратегию развития оборонно-промышленного комплекса Украины;

рассмотрели военно-техническое сотрудничество Украины с другими государствами;

продлили санкции против ряда лиц, которые были внедрены решением СНБО от 21 июня 2018 года и введены в действие Указом Президента Украины № 176;

приняли решение о введении санкций еще против 12 человек, находящихся в статусе субъекта повышенного преступного влияния.

Более того, кроме ликвидации лицензий, 2 лицензии на добычу газа добровольно вернули государству. Это первый такой случай.

Обратите внимание! Совет национальной безопасности и обороны собрался на очередное заседание 18 июня. После его завершения секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил самые важные темы обсуждения и решения во время брифинга. Подробнее о решении читайте здесь.