Президент Украины пояснил, что на заседании аннулировали ряд лицензий недобросовестных недропользователей на добычу полезных ископаемых, в частности титана, углеводородов и руд.
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Зеленский подытожил решение СНБО
Наводим порядок,
– заявил Зеленский в телеграмме.
В частности, санкции ввели против бизнесмена Дмитрия Фирташа из-за того, что титановые предприятия бизнесмена поставляли сырье для военных предприятий России.
Против российского бизнесмена Павла Фукса – из-за нарушений при получении лицензий на разработку месторождений углеводородов.
"По предложению Службы безопасности приняли решение о применении санкций в отношении Дмитрия Фирташа, Павла Фукса, Сергея Чемезова, Михаила Шелкова", – заявил Зеленский.
Также президент подытожил, что на заседании СНБО:
- приняли стратегию развития оборонно-промышленного комплекса Украины;
- рассмотрели военно-техническое сотрудничество Украины с другими государствами;
- продлили санкции против ряда лиц, которые были внедрены решением СНБО от 21 июня 2018 года и введены в действие Указом Президента Украины № 176;
- приняли решение о введении санкций еще против 12 человек, находящихся в статусе субъекта повышенного преступного влияния.
Более того, кроме ликвидации лицензий, 2 лицензии на добычу газа добровольно вернули государству. Это первый такой случай.