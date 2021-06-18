Президент України пояснив, що на засіданні анулювали низки ліцензій недобросовісних надрокористувачів на видобуток корисних копалин, зокрема титану, вуглеводнів та руд.
До теми Фірташ та Фукс – під максимальними санкціями: які ще рішення ухвалила РНБО
Зеленський підсумував рішення РНБО
Наводимо порядок,
– заявив Зеленський у телеграмі.
Зокрема санкції ввели проти бізнесмена Дмитра Фірташа через те, що титанові підприємства бізнесмена постачали сировину для військових підприємств Росії.
Проти російського бізнесмена Павла Фукса – через порушення під час отримання ліцензій на розробку родовищ вуглеводнів.
"За пропозицією Служби безпеки ухвалили рішення про застосування санкцій щодо Дмитра Фірташа, Павла Фукса, Сергія Чемезова, Михайла Шелкова", – заявив Зеленський.
Також президент підсумував, що на засіданні РНБО:
- ухвалили стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу України;
- розглянули військово-технічну співпрацю України з іншими державами;
- продовжили санкції проти низки осіб, які було впроваджено рішенням РНБО від 21 червня 2018 року і введено в дію Указом Президента України № 176;
- ухвалили рішення про запровадження санкцій ще проти 12 осіб, які перебувають у статусі суб'єкта підвищеного злочинного впливу.
Ба більше, крім ліквідації ліцензій, 2 ліцензії на видобуток газу добровільно повернули державі. Це перший такий випадок.