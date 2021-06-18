Президент України пояснив, що на засіданні анулювали низки ліцензій недобросовісних надрокористувачів на видобуток корисних копалин, зокрема титану, вуглеводнів та руд. 

До теми Фірташ та Фукс – під максимальними санкціями: які ще рішення ухвалила РНБО

Зеленський підсумував рішення РНБО

Наводимо порядок,
– заявив Зеленський у телеграмі.

Зокрема санкції ввели проти бізнесмена Дмитра Фірташа через те, що титанові підприємства бізнесмена постачали сировину для військових підприємств Росії.

Проти російського бізнесмена Павла Фукса – через порушення під час отримання ліцензій на розробку родовищ вуглеводнів.

"За пропозицією Служби безпеки ухвалили рішення про застосування санкцій щодо Дмитра Фірташа, Павла Фукса, Сергія Чемезова, Михайла Шелкова", – заявив Зеленський.

Також президент підсумував, що на засіданні РНБО:

  • ухвалили стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу України;
  • розглянули військово-технічну співпрацю України з іншими державами;
  • продовжили санкції проти низки осіб, які було впроваджено рішенням РНБО від 21 червня 2018 року і введено в дію Указом Президента України № 176;
  • ухвалили рішення про запровадження санкцій ще проти 12 осіб, які перебувають у статусі суб'єкта підвищеного злочинного впливу.

Ба більше, крім ліквідації ліцензій, 2 ліцензії на видобуток газу добровільно повернули державі. Це перший такий випадок.