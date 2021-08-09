Наводнение затопило главную площадь Венеции: видео
Источник:ютуб Fury of Nature
Площадь святого Марка в итальянской Венеции в ночь на 9 августа затопила "высокая вода". К счастью, наводнение не привело к серьезным разрушениям.
Даже наоборот, туристы и местные гуляли по площади по щиколотку в воде, а кафе и рестораны продолжали работать.
Важно Европу охватили масштабные наводнения: последние новости, фото, видео
Нетипичное наводнение
Обычно Венеция страдает от "высокой воды" осенью и зимой. Поэтому приход стихии в летний период – редкое явление для итальянского города.
Жители Венеции до сих пор помнят последствия ужасного наводнения в ноябре 2019 года. Тогда непогода нанесла ущерб на миллионы евро.
Почему Венеция часто страдает от наводнения
Стихия накрывает Венецию из-за ряда климатических факторов, в частности:
- глобального повышения уровня моря,
- нетипично высоких приливов,
- оседания почвы, что привело к опусканию высоты земли в городе.
Площадь святого Марка затопило: смотрите видео
Разрушительные наводнения в Европе: главное
Летом 2021 года некоторые страны на западе Европы накрыли мощные наводнения. Стихия разрушила дома и нанесла ущерб на миллиарды евро.
К слову Убытки более чем в 5 миллиардов евро: наводнения могут стать самой дорогой катастрофой Германии
Больше всего пострадали от стихийного бедствия Германия, Бельгия, Нидерланды и Франция. В Бельгии жертвами наводнения стали более 20 человек. Кроме того, еще 20 – считаются пропавшими без вести.
Наводнения в Бельгии и Германии: смотрите видео