Апокалипсис в Европе: есть ли угроза наводнения в Украине и как на это влияет изменение климата

.

В середине сентября Центральную Европу накрыли масштабные наводнения – из-за ливней затопило Австрию, Польшу, Румынию, Германию и Чехию. Под угрозой затопления – полумиллионный Вроцлав на юге Польши, в стране эвакуируют города. Значительно повысился уровень воды в Дунае в пределах Вены. По состоянию на 17 сентября сообщают уже о более 17 погибших.

Хотя со стихийным бедствием столкнулись соседние с Украиной государства, наша страна этого масштаба пока не чувствовала. Как Европа реагирует на наводнения и стоит ли ждать Украине подобного бедствия – об этом 24 Канал расспросил у синоптика Укргидрометцентра Натальи Птухи.

Больше читайте здесь Погибшие, эвакуация и потерянные дома: страны Центральной Европы накрыли мощные наводнения

Смертельные наводнения накрыли страны Центральной и Восточной Европы

Страны Центральной и Восточной Европы от Польши до Румынии в середине сентября столкнулись с сильнейшим наводнением за последние 20 лет.

В нескольких регионах Польши и Чехии объявили эвакуацию – на границе между странами подъем уровня воды разрушил несколько мостов, повредил дома и авто.



Затопленные улицы в польском Клодзке / Фото Wojciech Kozioł / Forum

По меньшей мере 17 человек погибли из-за наводнения в странах, которые оно накрыло. Разрушены несколько дамб – в Нисе на юге Польши и в Остраве в Чехии. Прорыв плотины на Одре привел к затоплению промышленной зоны Остравы, включая химический завод BorsodChem и коксохимический завод OKK Koksovny. Эвакуированы сотни людей.

В Польше вода течет по улицам города: смотрите видео

Правительство Польши объявило состояние стихийного бедствия в пострадавших районах и заявило, что выделило 1 миллиард злотых (10 миллиардов гривен) на помощь пострадавшим.

Наводнение в городе Жулова: смотрите видео

Также Украина предложила отправить в Польшу около сотни спасателей для помощи в ликвидации последствий масштабных наводнений, которые начались 12 сентября.

К теме Шмыгаль предложил Туску направить на помощь Польше сотню спасателей: что ответили там

Местные жители в Польше сравнивают стихийное бедствие с апокалипсисом, армагеддоном и называют города "призраками".



Лайнер в Вене / Фото APA / GEORG HOCHMUTH

К стихии готовятся столицы Словакии и Венгрии – Братислава и Будапешт. Обоим городам наводнение грозит из-за поднятия уровня Дуная.

В Вене, которая также стоит на Дунае, из-за наводнения почти полторы сотни людей остаются заблокированными на круизном лайнере Thurgau Prestige – затоплен причал.

Какова причина наводнения и угрожает ли оно Украине

Непогода в Центральной Европе вызвана тем, что циклон над регионом был заблокирован полем высокого давления с севера, объяснила в комментарии 24 Каналу синоптик Наталья Птуха. По ее словам, поскольку циклон не мог двигаться, на Центральную Европу пролились мощные дожди, которые привели к наводнению.

Читайте также Европа под водой: синоптики рассказали, грозит ли стихийное бедствие Украине

В то же время циклон, который бушевал над Центральной Европой, уже постепенно теряет свою силу и, соответственно, осадки уже отходят, уверяет синоптик.

В то же время из северных широт усиливается поле высокого давления, поэтому антициклон будет обеспечивать в ближайшие дни по всей территории Северной и Центральной Европы погоду без осадков. Все атмосферные фронты, поля низкого давления отходят южнее на территорию Италии, но уже не имеют такой интенсивности, отмечает Птуха.

Для территории Украины такой угрозы не было и нет, потому что пик этой непогоды пришелся на выходные и немного он задел юго-западную часть Украины, а именно Одесскую область, Карпатский регион – Закарпатье и Прикарпатье. Также у нас выпали осадки различной интенсивности, местами значительные, местами даже были сильные дожди, но все же Украина избежала катастрофических последствий,

– объясняет синоптик.

По гидрологическим наблюдениям, на некоторых реках Карпат в Украине наблюдались подъемы уровней воды, но максимальный зафиксированный уровень местами составлял 70 сантиметров – это в пределах русел рек, без негативных последствий, уверяет Наталья Птуха.

Сейчас ситуация стабилизируется, и на территории Украины будет преобладать погода без осадков. Только 18 сентября местами в южных и центральных областях могут быть дожди, но кратковременные, летнего характера и довольно локальные, рассказывает синоптик.

По словам Птухи, дождливая погода продержится в Украине за счет наличия с юга поля пониженного давления, но в то же время с севера в дальнейшем будет усиливаться антициклон, поэтому с четверга во всех областях будет преобладать погода без осадков.

Связано ли наводнение с изменениями климата: что говорят ученые

"Катастрофические осадки, которые поражают Центральную Европу, – это именно то, что ожидают ученые с изменением климата", – отмечает Джойс Кимутаи, ученая из Института Грантема Имперского колледжа Лондона, слова которой приводит The Guardian. По ее словам, гибель людей и материальный ущерб из-за непогоды в Африке и Европе демонстрируют, насколько плохо подготовлен мир к таким наводнениям.

Хотя ученые напрямую не связывают экстремальные ливни с последствиями влияния человека, есть вероятность такой связи. Ведь именно горячий воздух может удерживать больше влаги, что и приводит к катастрофическим осадкам, которые произошли в Европе в этом месяце.



Затопленные районы Вроцлава в 1997 году / Фото dolny-slask.org.pl

Справочно! В 1997 году в том же регионе – в Польше, Германии, Словакии и Чехии, Австрии – произошло наводнение тысячелетия.



Только в Польше тогда погибло 56 человек, были затоплены жилые районы Вроцлава. Об этих событиях в 2022 году на Netflix вышел польский сериал "Высокая вода".

В то же время Соня Сеневиратне, климатолог из Швейцарской высшей технической школы в Цюрихе, утверждает, что анализ наводнений в Центральной Европе свидетельствует о том, что большая часть водяного пара поступает из Черного и Средиземного морей, оба из которых стали горячими в результате изменений климата, вызванных человеком.

В среднем интенсивность сильных осадков возрастает на 7% для каждой степени глобального потепления. Сейчас мы имеем глобальное потепление на 1,2°C, что означает, что сильные осадки в среднем на 8% интенсивнее,

– говорит климатолог.

Данные метеостанций свидетельствуют о том, что с 1950 года в Германии, Польше, Австрии, Чехии, Венгрии и Словакии сентябрьские осадки стали сильнее.

К теме Центральная Европа готовится ко второй волне апокалипсиса с наводнением: что происходит там сейчас

Как и в войне, в борьбе с климатическими изменениями важна подготовка. Количество погибших от наводнений зависит от того, насколько хорошо общины подготовились к ливням и отреагировали на последствия непогоды.

Ученые призывают правительства инвестировать в адаптацию к экстремальным погодным явлениям с помощью систем раннего предупреждения, более устойчивой инфраструктуры и схем поддержки пострадавших, а также устранить зависимость генерации электроэнергии от ископаемого топлива.

Даже Украине, которая пока еще умеренно ощущает последствия климатического кризиса, стоит иметь план не только на войну и мир, но и на катастрофические климатические изменения.