Германия объявила режим военной катастрофы: число жертв перевалило за сотню
16 июля 2021 , 14:46Читати новину українською
Источник:Spiegel
На днях на западную и центральную часть Германии обрушился циклон Бернд. Он принес с собой мощные ливни, которые привели к масштабным наводнениям и разрушениям.
Непогода уже унесла много жизней – количество жертв перевалило за 100. В то же время более 1 300 человек числятся пропавшими без вести.
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Режим военной катастрофы
Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр приняла решение ввести в стране режим военной катастрофы.
- Теперь командиры смогут по собственному решению направлять технику на помощь местным властям.
К ликвидации последствий стихийного бедствия уже привлекли 850 военнослужащих. В Минобороны будут увеличивать количество солдат.Обратите внимание!
- Из-за огромного количества осадков реки вышли из берегов, а дома обвалились.
- Местные жители отметили, что никогда не видели такого разрушительного потопа.
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