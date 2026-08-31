Внезапное наводнение обрушилось на Гранд-Каньон: один человек погиб, 15 туристов пропали без вести

В Гранд-Каньоне внезапное наводнение привело к гибели человека и вызвало масштабную поисково-спасательную операцию. Спасатели эвакуировали 62 человека, а по меньшей мере 15 туристов до сих пор числятся пропавшими без вести.

Об этом сообщает CNN.

Что известно о наводнении?

В Национальном парке Гранд-Каньон в американском штате Аризона произошло масштабное внезапное наводнение, которое разрушило часть инфраструктуры и вынудило эвакуировать десятки туристов. В результате стихии погиб 46-летний мужчина, тело которого спасатели нашли вблизи Кристал-Рапидс на реке Колорадо. Еще около 15 человек могут считаться пропавшими без вести.

По данным Службы национальных парков США, наводнение началось в субботу после серии сильных штормов в районе каньона Брайт-Энджел и туристической базы Phantom Ranch. Мощный поток воды смыл почти все пешеходные мосты через Брайт-Энджел-Крик, поэтому передвижение туристов в этом районе стало невозможным.

Наводнение в Гранд-Каньоне: смотрите видео

update: the number of people unaccounted for after the grand canyon flash flooding has been revised from more than 20 to 15. i also found additional footage posted by david j gregory, one of the hikers evacuated from the canyon, in the grand canyon hikers facebook group. https://t.co/cBff99hTve pic.twitter.com/Hb9K91fDof – Michael Rusch (@weeddude) August 30, 2026

По состоянию на 30 августа из опасной зоны удалось эвакуировать не менее 62 человека. Для поиска тех, с кем потеряна связь, спасатели использовали вертолеты, однако во время одной из таких поисковых операций пропавших туристов не обнаружили.

Очевидцы рассказывали о чрезвычайно быстром распространении воды и потоке обломков. Один из туристов отметил, что на район Phantom Ranch внезапно обрушилась примерно 1,2-метровая стена обломков, почему его группе пришлось искать возвышенность, прежде чем их спас вертолет.

Гранд-Каньон накрыло мощное наводнение: смотрите видео

more than 20 people remain unaccounted for after a major flash flood tore through the grand canyon saturday. at least 62 people have been evacuated from the phantom ranch area and lower north kaibab trail. no injuries have been reported. pic.twitter.com/8ipSLO0RaT – Michael Rusch (@weeddude) August 30, 2026

Стихия также серьезно повредила водопровод, который обеспечивает питьевой водой и водой для пожаротушения объекты на Южном краю Гранд-Каньона. Из-за проблем с водоснабжением с понедельника в парке запретили ночлег в отелях, а туристов предупредили о существенных ограничениях.

Кроме того, на Южном краю запретили разводить костры и пользоваться кемпинговыми кранами, а реку Колорадо временно закрыли для судоходства из-за обломков и металлических конструкций, попавших в воду.

За последние 24 часа в районе выпало около 2,5 сантиметра осадков, а метеорологи предупреждают о новых ливнях и грозах. Спасатели отмечают, что дополнительные осадки могут вызвать новые потоки обломков, обвалы камней и грунта, а также дальнейшее ухудшение состояния туристических маршрутов.

Служба национальных парков призывает людей, знакомых с туристами или путешественниками, что могли находиться в пострадавшем районе, сообщить о них спасателям. Поисково-спасательная операция продолжается.

Напомним, 26 августа на границе Непала и китайского Тибета произошло масштабное наводнение, вызванное, по данным Геологической службы США, обвалом ледника. Мощный поток камней, льда, грязи и обломков пронесся по горным речным системам, разрушая населенные пункты и инфраструктуру.

В Непале число погибших возросло до 734 человека, еще 2498 человек числятся пропавшими без вести, среди них 589 иностранцев. В Тибетском регионе китайские власти подтвердили гибель как минимум 16 человек, тогда как 546 человек остаются без вести пропавшими. Среди пропавших в Тибете есть как минимум 261 иностранец, в том числе 18 граждан США.

Отдельно в Непале спасатели разыскивают почти 900 работников, пропавших на гидроэнергетических объектах после катастрофы. Поисково-спасательные работы возобновили 29 августа после вынужденного перерыва из-за непогоды, а Непал обратился к другим странам за специализированной технической помощью.

Власти страны также оценивают, что на восстановление после стихии может потребоваться около 4–5 миллиардов долларов.