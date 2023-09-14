Число погибших из-за потопа в Ливии превысило 6 тысяч: тела хоронят в братских могилах
Источник:SkyNews
Число погибших в Ливии продолжает расти в ходе продвижения спасателей и ликвидации завалов. Пока количество жертв настолько велико, что работникам служб не хватает мешков для тел.
Мощный шторм "Даниэль" накрыл Ливию и вызвал буквально потоп, смыл в море целые кварталы. Власти боятся, что большое количество погибших на улицах станет катализатором болезней.
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Под завалами могут оставаться тела
Наводнение в Ливии унесло жизни не менее 5 тысяч человек. В настоящее время работы продолжаются – их количество может возрасти. Спасатели просят отправить им больше мешков для тел, ведь есть риск, что огромное количество погибших может вызвать распространение передаваемых через воду болезней.
Мэр города Дерна заявил, что общее число погибших может достичь 20 тысяч человек, а вынужденных переехать – до 30 тысяч. Глава города отметил, что им нужны группы, "специализирующиеся на изъятии тел".
Я боюсь, что город охватит эпидемия из-за большого количества тел под завалами и в воде.
– высказался председатель Дерна.
Город имеет проблемы с тем, чтобы похоронить погибших от наводнения, а больницы не в состоянии справиться со всеми травмированными. Часть погибших хоронят в коллективных могилах. Власти пытаются предотвратить экологическую катастрофу.
Последствия потопа просто катастрофические / SkyNews
Ситуация в Дерне пока постапокалиптическая: глубокая грязь покрывает улицы, усеянные сотнями разбитых автомобилей и сваленных деревьев. Один из автомобилей даже застрял на балконе второго этажа.
Трагедия в Ливии: что известно
- В воскресенье, 10 сентября, в ливийском городе Дерна в результате шторма "Даниэль" прорвало две дамбы. Четверть города просто исчезла и оставила десятки тысяч ливийцев без жилья. Город тоже не успевает хоронить всех найденных погибших.
- Большинство людей в момент трагедии просто спали и не ожидали таких разрушений. Стихия застала их врасплох. Люди думали, что это просто мощный дождь, но потом услышали, как прорвало дамбу.
- Стихийное бедствие полностью парализовало город – важные учреждения приостановили свою работу, а обучение и работу отменили на время.
- Команды спасателей прибыли из Египта, Туниса, Объединенных Арабских Эмиратов, Турции и Катара для ликвидации последствий трагедии. Страны ЕС направили гуманитарную помощь. У Ливии нет необходимого опыта для борьбы с катастрофой такого масштаба.