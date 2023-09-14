Число погибших из-за потопа в Ливии превысило 6 тысяч: тела хоронят в братских могилах

Число погибших в Ливии продолжает расти в ходе продвижения спасателей и ликвидации завалов. Пока количество жертв настолько велико, что работникам служб не хватает мешков для тел.

Мощный шторм "Даниэль" накрыл Ливию и вызвал буквально потоп, смыл в море целые кварталы. Власти боятся, что большое количество погибших на улицах станет катализатором болезней.

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Под завалами могут оставаться тела

Наводнение в Ливии унесло жизни не менее 5 тысяч человек. В настоящее время работы продолжаются – их количество может возрасти. Спасатели просят отправить им больше мешков для тел, ведь есть риск, что огромное количество погибших может вызвать распространение передаваемых через воду болезней.

Мэр города Дерна заявил, что общее число погибших может достичь 20 тысяч человек, а вынужденных переехать – до 30 тысяч. Глава города отметил, что им нужны группы, "специализирующиеся на изъятии тел".

Я боюсь, что город охватит эпидемия из-за большого количества тел под завалами и в воде.

– высказался председатель Дерна.

Город имеет проблемы с тем, чтобы похоронить погибших от наводнения, а больницы не в состоянии справиться со всеми травмированными. Часть погибших хоронят в коллективных могилах. Власти пытаются предотвратить экологическую катастрофу.