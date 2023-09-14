Потужний шторм "Даніель" накрив Лівію та викликав потоп, що буквально змив у море цілі квартали. Влада побоюється, що велика кількість загиблих на вулицях стане каталізатором хвороб.
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Під завалами можуть залишатися тіла
Повінь у Лівії забрала життя щонайменше 5 тисяч осіб. Наразі роботи продовжуються – їх кількість може зрости. Рятувальники просять відправити їм більше мішків для тіл, адже є ризик, що величезна кількість загиблих може викликати поширення хвороб, які передаються через воду.
Мер міста Дерна заявив, що загальна кількість загиблих може сягнути 20 тисяч осіб, а таких, що вимушені були переїхати – до 30 тисяч. Очільник міста зазначив, що їм потрібні групи, які "спеціалізуються на вилученні тіл".
Я боюся, що місто охопить епідемія через велику кількість тіл під завалами і у воді,
– висловився голова Дерна.
Місто наразі має проблеми з тим, щоб поховати загиблих від повені, а лікарні не в змозі впоратися з всіма травмованими.Частину загиблих наразі ховають в колективних могилах. Влада намагається запобігти екологічній катастрофі.
Наслідки потопу просто катастрофічні / SkyNews
Ситуація в Дерні наразі постапокаліптична: глибокий бруд покриває вулиці, які усіяні сотнями розбитих автомобілів і повалених дерев. Одна з автівок навіть застрягла на балконі другого поверху.
Трагедія у Лівії: що відомо
- У неділю 10 вересня у лівійському місті Дерна внаслідок шторму "Даніель" прорвало дві дамби. Чверть міста просто зникла та залишила десятки тисяч лівійців без житла. Місто також не встигає хоронити всіх знайдених загиблих.
- Більшість людей у момент трагедії просто спали та не очікували таких руйнувань. Стихія застала їх зненацька. Люди думали, що це просто потужний дощ, однак після почули, як прорвало дамбу.
- Стихійне лихо повністю паралізувало місто – важливі установи призупинили свою роботу, а навчання та роботу скасували на певний час.
- Команди рятувальників прибули з Єгипту, Тунісу, Об’єднаних Арабських Еміратів, Туреччини та Катару для ліквідації наслідків трагедії. Країни ЄС надіслали гуманітарну допомогу. Лівія не має необхідного досвіду для боротьби з катастрофою такого масштабу.