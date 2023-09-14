Потужний шторм "Даніель" накрив Лівію та викликав потоп, що буквально змив у море цілі квартали. Влада побоюється, що велика кількість загиблих на вулицях стане каталізатором хвороб.

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Під завалами можуть залишатися тіла

Повінь у Лівії забрала життя щонайменше 5 тисяч осіб. Наразі роботи продовжуються – їх кількість може зрости. Рятувальники просять відправити їм більше мішків для тіл, адже є ризик, що величезна кількість загиблих може викликати поширення хвороб, які передаються через воду.

Мер міста Дерна заявив, що загальна кількість загиблих може сягнути 20 тисяч осіб, а таких, що вимушені були переїхати – до 30 тисяч. Очільник міста зазначив, що їм потрібні групи, які "спеціалізуються на вилученні тіл".

Я боюся, що місто охопить епідемія через велику кількість тіл під завалами і у воді,

– висловився голова Дерна.

Місто наразі має проблеми з тим, щоб поховати загиблих від повені, а лікарні не в змозі впоратися з всіма травмованими.Частину загиблих наразі ховають в колективних могилах. Влада намагається запобігти екологічній катастрофі.