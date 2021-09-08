Наводнение накрыло больницу в Мексике: много жертв
Источник:твиттер президента Лопеса Обрадора
В Мексике из берегов вышла река Тула, поэтому штат Идальго накрыло наводнение. В Мексиканском институте социального обеспечения погибли 17 человек. Причина – отказ системы подачи кислорода.
Во время наводнения в медицинском учреждении находились 104 сотрудника и 56 пациентов. Президент Мексики Лопес Обрадор предупредил людей об опасности.
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Ситуация может еще усложниться
Он призвал жителей потенциально уязвимых перед наводнениями районов перебираться в убежища как можно скорее.
Я глубоко опечален гибелью 17 пациентов в больнице из-за выхода из берегов реки Тула в штате Идальго,
– сказал политик.
Он отметил, что в долине Мехико выпало много осадков, дождь будет идти дальше.
Затопленная больница / Фото elgmx
Масштабное ДТП в Мексике
На днях в стране произошла еще одна трагедия. Недалеко от города Сонойота 2 сентября посреди шоссе столкнулись пассажирский автобус и грузовик.
К сожалению, 16 человек погибли. Еще 22 человека получили ранения, из них 6 – в крайне тяжелом состоянии.