Румыния страдает от наводнения: есть погибшие, много пропавших без вести
- Румынию охватили мощные ливни, которые вызвали наводнения в 16 уездах, включая Бухарест, что привело к по меньшей мере 7 погибших и многих пропавших без вести.
- Сотни людей эвакуированы, спасательные службы проводят поиски пропавших, а также продолжаются восстановительные работы на разрушенных мостах.
От мощного наводнения в Румынии пострадала столица и еще 16 уездов. В результате бедствия есть погибшие и много пропавших без вести.
Спасательные службы ищут пропавших без вести с помощью вертолетов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на APA
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Какие последствия разрушительной непогоды в Румынии?
Несколько дней подряд Румынию накрывает непогода. В ночь на 28 июля в восточных регионах страны прошли мощные ливни, вызвавшие внезапные наводнения.
Сначала Reuters писало о по меньшей мере трех погибших пожилых людях. Впоследствии местные СМИ сообщили, что количество жертв возросло до 7.
Наводнения затопили десятки населенных пунктов в Румынии: смотрите видео
Сильные дожди и порывы ветра срывали крыши домов, валили деревья и заблокировали дороги. Сотни людей были вынуждены покинуть свои дома. Всего стихия задела 16 уездов и 32 населенных пункта, включая столицу – Бухарест.
Поваленные деревья, перекрыты и затоплены улицы: смотрите видео
Больше всего пострадали уезды Нямц и Сучава, где две реки вышли из берегов. Уровни воды в некоторых водоемах достигли исторических максимумов, сообщило агентство водного хозяйства Минприроды.
Сейчас продолжаются восстановительные работы на разрушенных мостах, спасательные службы продолжают поиски пропавших без вести.
Напомним, на Камчатке зафиксировали мощное землетрясение. В регионе объявлена эвакуация. Часть Северо-Курильска затоплена.