Рятувальні служби шукають зниклих за допомогою гелікоптерів. Про це пише 24 Канал з посиланням на APA

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Які наслідки руйнівної негоди у Румунії?

Кілька днів поспіль Румунію накриває негода. У ніч проти 28 липня у східних регіонах країни пройшли потужні зливи, що спричинили раптові повені.

Спочатку Reuters писало про щонайменше трьох загиблих літніх людей. Згодом місцеві ЗМІ повідомили, що кількість жертв зросла до 7.

Повені затопили десятки населених пунктів у Румунії: дивіться відео

Сильні дощі та пориви вітру зривали дахи будинків, валили дерева та заблокували дороги. Сотні людей були змушені залишити свої домівки. Усього стихія зачепила 16 повітів і 32 населені пункти, включно зі столицею – Бухарестом.

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Найбільше постраждали повіти Нямц і Сучава, де дві річки вийшли з берегів. Рівні води у деяких водоймах досягли історичних максимумів, повідомило агентство водного господарства Міндовкілля.

Наразі тривають відновлювальні роботи на зруйнованих мостах, рятувальні служби продовжують пошуки зниклих безвісти.

Нагадаємо, на Камчатці зафіксували потужний землетрус. У регіоні оголошено евакуацію. Частину Північно-Курильська затоплено.