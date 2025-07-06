Популярный лагерь в Техасе разрушило наводнение, исчезли десятки детей: подробности трагедии

Смертельное наводнение в Техасе унесло жизни по меньшей мере 69 человек по состоянию на вечер 6 июля. Также в результате непогоды популярный местный лагерь Camp Mystic превратился в ад.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на AP.

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Смертельное наводнение в Техасе

Большое внезапное наводнение произошло в центрально-южном Техасе в США вдоль реки Гвадалупе. У The New York Times подчеркнули, что по состоянию на вечер 6 июля количество погибших из-за непогоды возросло до 69.

Журналисты AP рассказали о христианском лагере для девушек в городе Хант, разрушенный смертельным наводнением. Camp Mystic основали в 1926 году и он стал настолько популярным, что семьи записывают дочерей в список ожидания за несколько лет до возможного визита.

До наводнения в соцсетях публиковали уютные деревянные домики с зелеными крышами, речные пейзажи, как девушки играют в кикбол, катаются верхом, рыбачат или выполняют танцевальные номера в одинаковых футболках.

Но теперь ландшафт кардинально изменился: пикап завис на двух колесах, одна стена дома полностью сорвана, внутри только флаг Техаса и несколько картин. Рядом – покрученная металлическая рама, чемоданы, обломки деревьев. Спасатели прочесывают берега реки в поисках уцелевших. В соцсетях – лица пропавших,

– объяснили в издании.

Последствия стихийного бедствия в Техасе: смотрите фото AP

Учительница и бывшая воспитательница в Camp Mystic Хлоя Крейн рассказала, что разрыдалась, когда узнала о трагедии. "Это также печаль и боль: лагерь существует вечность, а теперь домики буквально смыты водой", – сказала она.

По словам чиновников штата, почти через 36 часов после трагедии 27 девушек из Camp Mystic до сих пор считаются пропавшими без вести. Среди погибших – 8-летняя девочка из Алабамы и директор другого лагеря неподалеку.

Из-за стихийного явления администрация Дональда Трампа ввела режим чрезвычайной ситуации.