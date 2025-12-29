Наводнение вызвало апокалипсис в Испании, одним из регионов пронесся смерч: жуткие кадры стихии

Мощные ливни и штормовая погода накрыли южные и восточные регионы Испании, вызвав масштабные наводнения и сотни чрезвычайных инцидентов. К сожалению, наводнение унесло жизни трех человек.

Подробности рассказывает 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

Актуально Мощное землетрясение в Японии повлияло на работу атомных станций: на страну надвигается цунами

Какие последствия непогоды в Испании?

Самая сложная ситуация сложилась в автономной общине Андалусия, в частности в провинции Малага, где зафиксировали 343 инцидента. Также значительный ущерб понесли провинции Гранада (58 случаев) и Альмерия (48).

Речь идет о затопленных жилых домах, гаражи и улицы, перекрыты дороги, автомобили, заблокированы водой и грязью, а также оползни в горных и сельских районах.

Жители снимают экстремальное наводнение в стране: смотрите видео из сети

По данным региональных властей, в результате непогоды погибли по меньшей мере три человека. В Малаге в муниципалитете Алаурин-эль-Гранде река смыла фургон с двумя мужчинами, их тела впоследствии нашли спасатели. Погибшим было 53 и 54 года.

Еще одно тело 18-летнего юноши обнаружили в провинции Гранада, в муниципалитете Ильйора, где он исчез при попытке пересечь бурную реку.

В Барселоне из-за сильного ветра, достигавшего скорости до 70 километров в час, пострадала женщина. Ее доставили в больницу после того, как на нее упала фонарная стойка.

Сильные ливни вызвали наводнение в Испании: смотрите видео из сети

В ответ на стихию правительство Андалусии активировало План действий в случае риска наводнений. В целом 36 муниципалитетов региона ввели территориальные планы гражданской защиты. К спасательным операциям были привлечены Гражданская гвардия, пожарные, службы гражданской защиты и другие экстренные подразделения.

Ситуацию осложнили и редкие погодные явления. На юго-востоке страны, на курорте Масаррон в регионе Мурсия, очевидцы зафиксировали водяной смерч, который пронесся по порту, повредив яхты, террасы баров и ресторанов. Части судов поднимались в воздух и падали на набережную.

В Испании бушует торнадо: смотрите видео из сети

Интересно! Во время масштабного наводнения в Испании город в Арагоне удалось уберечь от разрушений благодаря древней римской дамбе высотой 34 метра, возведенной около 2 тысяч лет назад во время правления императора Августа. Именно это сооружение сдержало стихию и помогло избежать значительных потерь в регионе.

Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал граждан к максимальной осторожности. Несмотря на то, что погодные условия постепенно улучшаются и большинство предупреждений уже отменили, спасательные службы и в дальнейшем советуют избегать необязательных поездок и не пытаться пересекать затопленные участки или русла рек.

Поисково-спасательные операции в отдельных районах продолжаются, власти оценивают нанесенный непогодой ущерб.

Напомним, что летом в Каталонии тоже бушевала непогода. Тогда мощные ливни вызвали масштабные паводки. Спасательные службы разыскивали двух человек, которые пропали без вести.

