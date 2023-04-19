В Киеве вода немного спала: когда ожидают пик паводка
Источник:КМВА
Ситуация в Киеве, где уже несколько дней бушует наводнение, несколько стабилизировалась. По состоянию на утро 19 апреля уровень воды в Днепре в пределах столицы составляет 9343 сантиметра по Балтийской системе. Что на 7 сантиметра меньше, чем за прошедшие сутки.
Об актуальной ситуации в столице сообщил начальник КМВА Сергей Попко. Он успокоил, что до критического уровня воды в Днепре остается еще 72 сантиметра.
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Сергей Попко отметил, что уровень опасности гидрологических явлений пока еще второй (оранжевый). То есть, пока паводок несколько дней подряд идет на убыль.
В настоящее время по Киеву не зафиксированы аварийные подтопления. Но продолжает наблюдаться подтопление пойменных территорий – острова в парке "Муромец", "Гидропарк", Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, частные участки в районе Осокорков,
– сказал начальник КМВА.
Когда ждут пик паводка
Он добавил, что пик паводка ожидается 22 апреля.
"По всем прогнозам - нынешний половодье не достигнет критической отметки. Но все нужные службы в усиленном режиме готовятся к любым чрезвычайным ситуациям. В частности, сегодня будут проведены специализированные учения по спасению людей и ликвидации последствий наводнения. Киев готов защитить своих жителей", – подытожил Сергей Попко.
Почему возникло наводнение в Украине
- Весенний половодье – обычное природное явление, которое наблюдается постоянно в районе Киева, но в этом году оно мощное и стремительное. Обильные дожди и уровень подземных вод способствовали значительному наполнению рек, что привело к значительным подтоплениям.
- В Укргидроэнерго отметили, что на фоне тотального обезвоживания в мире подобное явление выглядит сверхъестественным, хотя специалисты утверждают, что подобное явление происходит раз в десять лет. К примеру, весной 2013 года также была высокая водность.
- Ранее глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко заявила, что нарушения правил пользования прибрежными полосами, водоохранными полосами и поймами также могут быть причиной большой воды вместе с природными явлениями.