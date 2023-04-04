Вода прибывает, – председатель ОВА поразил масштабами подтопления в Краматорске
Источник:Павел Кириленко
В Краматорске был частично разрушен водосбросный шлюз. В ОВА рассказали о ситуации в городе.
Председатель ОВА Павел Кириленко рассказал, что в результате непогоды подтопило около 260 домов на 30 улицах.
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Непогода в Краматорске
На одном из прудов частично разрушен водосбросный шлюз, в результате чего происходит неконтролируемый сброс воды. Глава ОВА отметил, что "вода прибывает".
Какая ситуация в Краматорске / Фото ОВА
Областная военная администрация координирует работы по минимизации последствий разлива: на месте происшествия работают спасатели ГСЧС, коммунальные службы и представители профильных департаментов областной и городской военных администраций.
В Краматорске затопило несколько домов / Фото ОВА
Создаем бетонное заграждение и расчищаем русло тамошней реки для минимизации последствий разлива, расселяем людей из пострадавших домов во временное жилье,
– добавил он.
В МИД сообщили, что спасатели спасли 3 человека, еще 12 человек эвакуированы.
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Что следует делать в случае наводнения:
- сохранять спокойствие, связаться с соседями, оказать помощь прежде всего людям с инвалидностью, детям и пожилым людям;
- узнать в местных органах государственной власти и местного самоуправления место сбора людей для эвакуации;
- подготовить документы, одежду, необходимые вещи, медикаменты и запас продовольствия на несколько дней;
- хранить документы в пакете, который является водонепроницаемым;
- отсоединить все электроприборы от электросети и выключить газ;
- перенести более ценные вещи на верхние этажи или просто – поближе к потолку.