Дома без стен, перевернутые авто: в Польше показали последствия катастрофического наводнения

В историческом польском городке Строне-Шленски Нижнесилезского воеводства в результате наводнения была повреждена дамба на реке Моравка, поэтому город фактически оказался под водой. Также затопило курортный город Лендек-Здруй в Клодзкой долине.

Сейчас из-за последствий стихийного бедствия эти города отрезаны от мира, к ним невозможно добраться со стороны Польши. Однако журналистам удалось доехать туда по узкой дороге через чешское село Яворник.

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Последствия наводнения в Лендек-Здруе

Сейчас Лендек-Здруй оправляется от непогоды. Местные жители выбрасывают лопатами ил из своих квартир. На улицах огромное количество грязи и гравия, пенопласта и бытовой техники. В городе повреждены мосты и, что хуже всего, разрушены дома. Некоторые из них фактически остались без стен.

Господин Рышард, который живет в Лендек-Здруе с 1970-х годов, рассказал журналистам PAP, что помнит наводнение 1997 года, которое называют "наводнением века". По его словам, это наводнение значительно хуже.

Сегодня было хуже, гораздо хуже, но люди будут помогать друг другу, и мы восстановим этот город,

– сказал он.

Очевидцы говорят, что затопление случилось очень быстро. Словно большая волна, которая враз прошлась мимо города.

Наводнение в Лендек-Здруи: смотрите видео

В Лендеке вода разрушила почти все мосты, в частности исторический мост святого Яна 16 века. По легенде, он был очень прочным, поскольку при его строительстве использовались куриные яйца.

Разрушения после наводнения в городке: фото PAP

В воскресенье вечером на улицах города много людей, которые ликвидируют последствия непогоды и обсуждают то, что случилось. В городе нет воды, а электричество есть только в некоторых кварталах. Также нет покрытия мобильной связи. Люди поднимаются на холм, чтобы позвонить.

Отметим, что наводнение коснулось многих городов на юге Польши. Премьер-министр страны Дональд Туск ввел режим стихийного бедствия.