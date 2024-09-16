Наразі через наслідки стихійного лиха ці містечка відрізані від світу, до них неможливо дістатися зі сторони Польщі. Однак журналістам вдалося доїхати туди вузькою дорогою через чеське село Яворник.
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Наслідки повені у Льондек-Здруї
Наразі Льондек-Здруй оговтується від негоди. Місцеві жителі викидають лопатами мул зі своїх квартир. На вулицях величезна кількість бруду і гравію, пінопласту та побутової техніки. У місті пошкоджені мости й, що найгірше, зруйновані будинки. Деякі з них фактично залишилися без стін.
Пан Ришард, який живе в Льондек-Здруї з 1970-х років, розповів журналістам PAP, що пам'ятає повінь 1997 року, яку називають "повінню століття". За його словами, ця повінь значно гірша.
Сьогодні було гірше, набагато гірше, але люди допомагатимуть один одному, і ми відновимо це місто,
– сказав він.
Очевидці кажуть, що затоплення трапилося дуже швидко. Немов велика хвиля, яка враз пройшлася повз місто.
Повінь в Льондек-Здруї: дивіться відео
У Льондеку вода зруйнувала майже всі мости, зокрема історичний міст святого Яна 16 століття. За легендою, він був дуже міцним, оскільки при його будівництві використовувалися курячі яйця.
Руйнування після повені в містечку: фото PAP
У неділю ввечері на вулицях міста багато людей, які ліквідовують наслідки негоди та обговорюють те, що трапилося. У місті немає води, а електрика є лише у деяких кварталах. Також немає покриття мобільного зв'язку. Люди підіймаються на пагорб, щоб зателефонувати.
Зазначимо, що повінь торкнулася багатьох міст на півдні Польщі. Прем'єр-міністр країни Дональд Туск запровадив режим стихійного лиха.