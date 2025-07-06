Наши соболезнования американскому народу, – Зеленский отреагировал на наводнения в Техасе

В американском штате Техас сокрушительное наводнение унесло жизни по меньшей мере 51 человека. На стихийное бедствие отреагировал Владимир Зеленский.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение в Х украинского президента от 5 июля. Он выразил соболезнования Дональду Трампу, американскому народу и всем пострадавшим.

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Как отреагировал Зеленский

Зеленский выразил соболезнования семьям десятков погибших, а также всем общинам, которые пострадали от стихийного бедствия. Он надеется, что пропавшие, в частности дети из летнего лагеря, вернутся в безопасное место.

Кроме того, украинский лидер пожелал сил спасателям и скорейшего восстановления регионам.

Наши соболезнования Президенту США, американскому народу и всем жителям Техаса, которые пострадали от ужасных, смертоносных наводнений,

– написал президент.

К слову, внезапное наводнение произошло в центрально-южном Техасе в США вдоль реки Гвадалупе, уровень которой поднялся на примерно 8 метров всего за 45 минут во время ливня. Больше всего пострадали отдельные жилые кварталы, стоянки для трейлеров и кемпинги. К тому же пропавшими считают 23 девочек из летнего христианского лагеря.