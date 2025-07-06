Масштабное наводнение уносит жизни в Техасе: Трамп ввел режим чрезвычайного положени
- В Техасе из-за наводнений погибли по меньшей мере 69 человек, десятки пропали без вести; введен режим чрезвычайного положения.
- Спасатели спасли более 850 жизней; среди пропавших - 11 детей и воспитатель из детского лагеря "Мистик".
Из-за разрушительных наводнений в штате Техас погибли люди, десятки жителей пропали без вести. Наводнения возникли в результате сильных дождей, которые на днях накрыли штат.
Из-за наводнения президент Дональд Трамп ввел режим чрезвычайного положения. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пост Трампа в его социальной сети Truht Social.
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Чрезвычайное положение в Техасе
По данным официальных лиц США, по состоянию на 18:39 от наводнения в Техасе погибли по меньшей мере 69 человек, среди которых 38 взрослых и 21 ребенок. Гибель еще 10 человек подтвердили в других округах Техаса.
Вода в частности накрыла детский лагерь Mystic. Там спасатели до сих пор не нашли 11 детей и воспитателя. Директор лагеря Дик Истленд погиб во время внезапного наводнения. Он пытался спасти из воды девушек.
Из-за стихийного явления администрация Дональда Трампа ввела режим чрезвычайной ситуации.
Семьи переживают невероятную трагедию – многие погибли, многие пропали без вести. Администрация Трампа продолжает тесно сотрудничать с руководством штата и местными властями. Наша невероятная Береговая охрана США вместе со спасателями штата уже спасли более 850 жизней,
– написал в посте Трамп.
В администрацию поступают обновленные данные из округа Трэвис, где в результате наводнения погибли четыре человека. Известно, что в некоторых районах выпало более фута осадков всего за несколько часов. Дональд Трамп в частности подписал "декларацию о чрезвычайной ситуации" для соседнего округа Керр.
Во время ликвидации последствий стихии вода на улицах поднималась быстрее, чем спецслужбы могли спасти до людей. Сейчас спасательные команды в Техасе ищут еще 27 пропавших без вести девушек из лагеря Mystic. Бригады обследуют большую территорию с помощью вертолетов.
Поиски людей несколько затруднены из-за того, что вода перемещает обломки, вещи и людей на большие расстояния.