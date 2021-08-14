Смертельные наводнения в Турции: Зеленский и Кулеба выразили соболезнования Эрдогану
14 августа 2021 , 15:29Читати новину українською
Источник:твиттер Владимира Зеленского
Президент Владимир Зеленский посочувствовал турецкому коллеге Реджепу Эрдогану из-за гибели людей в результате мощных наводнений. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что Украина солидарна с Турцией в это трудное время.
Зеленский отметил, что разделяет боль семей, у которых стихийное бедствие забрало близких. Президент пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Важно Масштабные наводнения в Турции: уже 31 человек погиб
Кулеба тоже выразил глубокие соболезнования родным погибших и пожелал, чтобы травмированные как можно быстрее выздоравливали.
Наводнения в Турции: что известно
- В Турции только 12 августа погасили масштабные лесные пожары. На страну сразу свалилось новое бедствие – мощные наводнения.
- Стихия сильнее всего ударила по провинциям Синоп и Бартин. Также пострадали провинции Карабюк и Кастамону.
- В провинции Кастамону даже упал 8-этажный дом. Он полностью ушел под воду. Кроме того, обвалилась часть дороги, которая соединяет провинцию с городом Карабюк.
- Губернатор провинции Бартин Синан Гюнер заявил, что удалось спасти людей из домов, расположенных в руслах рек, а также автомобилей.
- 13 августа президент страны Реджеп Эрдоган отправился в пострадавший город Бозкурт. Там он должен был осмотреть последствия непогоды и встретиться с местными.
- В результате наводнений погиб по меньшей мере 31 человек.