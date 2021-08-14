Смертельные наводнения в Турции: Зеленский и Кулеба выразили соболезнования Эрдогану

15:29

Президент Владимир Зеленский посочувствовал турецкому коллеге Реджепу Эрдогану из-за гибели людей в результате мощных наводнений. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что Украина солидарна с Турцией в это трудное время.