Власти Дагестана не смогли предотвратить масштабный кризис в регионе и фактически вызвали гуманитарную катастрофу. Серия разрушительных паводков в конце марта – начале апреля 2026 года унесла по меньшей мере семь жизней, подтопила сотни домов, повредила более трех тысяч домов и оставила более 50 тысяч человек без надлежащих условий для жизни.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

Как местные власти способствовали катастрофе?

Наводнения нанесли серьезные удары по инфраструктуре Дагестана: разрушены дороги, мосты и коммуникации, нарушено транспортное сообщение, а качество питьевой воды упало до опасного уровня – с реальным риском эпидемий.

Как отметили в СВР, одним из главных символов кризиса стал прорыв Геджухской дамбы, которую еще с 2006 года считали аварийно опасной. Несмотря на многолетние предупреждения, местные власти так и не обеспечили ее надлежащего укрепления.

Вместо реальных действий чиновники во главе с Сергеем Меликовым продолжают традиционную игру: заявляют о "контроле ситуации", перекладывают вину на предшественников, застройщиков и "изменение климата". На самом деле проблема системная и лежит именно на региональной власти. Хаотичная незаконная застройка берегов рек – десятки тысяч квадратных метров, возведенных без какого-либо планирования и норм, – значительно усугубила масштабы бедствия,

– говорится в сообщении.

Жители региона оказались в зоне повышенного риска из-за бесконтрольной застройки и бездействия чиновников, которые годами только декларировали борьбу с этой проблемой.

В 2023 году власти заявляли о намерении признать незаконными 457 многоэтажек в Махачкале, а в феврале 2026-го сообщали о сносе более 1300 сооружений. Однако местные жители утверждают, что на месте демонтированных объектов быстро появляются новые.

Отдельной проблемой также остается масштабная коррупция в сфере ЖКХ.

В апреле 2025-го арестовали бывшего начальника управления ЖКХ Махачкалы и его подчиненного за хищение более 40 миллионов рублей, выделенных на ремонт ливневых сетей. Ранее фигурировали контракты на 417 миллионов, фиктивные акты и сговор с подрядчиками. Антимонопольная служба выявила картель на дорожных работах почти на 1,9 миллиарда рублей,

– добавили представители разведки.

Сам глава региона Сергей Меликов в 2025 году признавал, что из-за незаконной застройки Дагестан накопил значительные долги перед "Россети" и "Газпромом", в частности из-за массовых краж газа и электроэнергии, которые власть не может остановить.

Жители и активисты заявляют об отсутствии надлежащей помощи и фактическом провале управления. По их словам, регион остался один на один с последствиями стихии.

На этом фоне усиливается внутренняя миграция из сельских районов Дагестана: люди покидают дома, спасаясь от последствий природных бедствий и несостоятельности местных властей. Часть пострадавших направляется в центральные регионы России, где это может вызвать новую социальную напряженность.

Федеральный центр вынужден присылать в республику стороннего контролера – малоизвестного чиновника Магомеда Рамазанова, бывшего сотрудника ФСБ, которого уже активно сватают на роль будущего главы региона. Самому Меликову на фоне очередной катастрофы пророчат отставку,

– подытожили в Службе внешней разведки.

