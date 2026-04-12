Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.
Как местные власти способствовали катастрофе?
Наводнения нанесли серьезные удары по инфраструктуре Дагестана: разрушены дороги, мосты и коммуникации, нарушено транспортное сообщение, а качество питьевой воды упало до опасного уровня – с реальным риском эпидемий.
Как отметили в СВР, одним из главных символов кризиса стал прорыв Геджухской дамбы, которую еще с 2006 года считали аварийно опасной. Несмотря на многолетние предупреждения, местные власти так и не обеспечили ее надлежащего укрепления.
Вместо реальных действий чиновники во главе с Сергеем Меликовым продолжают традиционную игру: заявляют о "контроле ситуации", перекладывают вину на предшественников, застройщиков и "изменение климата". На самом деле проблема системная и лежит именно на региональной власти. Хаотичная незаконная застройка берегов рек – десятки тысяч квадратных метров, возведенных без какого-либо планирования и норм, – значительно усугубила масштабы бедствия,
– говорится в сообщении.
Жители региона оказались в зоне повышенного риска из-за бесконтрольной застройки и бездействия чиновников, которые годами только декларировали борьбу с этой проблемой.
В 2023 году власти заявляли о намерении признать незаконными 457 многоэтажек в Махачкале, а в феврале 2026-го сообщали о сносе более 1300 сооружений. Однако местные жители утверждают, что на месте демонтированных объектов быстро появляются новые.
Отдельной проблемой также остается масштабная коррупция в сфере ЖКХ.
В апреле 2025-го арестовали бывшего начальника управления ЖКХ Махачкалы и его подчиненного за хищение более 40 миллионов рублей, выделенных на ремонт ливневых сетей. Ранее фигурировали контракты на 417 миллионов, фиктивные акты и сговор с подрядчиками. Антимонопольная служба выявила картель на дорожных работах почти на 1,9 миллиарда рублей,
– добавили представители разведки.
Сам глава региона Сергей Меликов в 2025 году признавал, что из-за незаконной застройки Дагестан накопил значительные долги перед "Россети" и "Газпромом", в частности из-за массовых краж газа и электроэнергии, которые власть не может остановить.
Жители и активисты заявляют об отсутствии надлежащей помощи и фактическом провале управления. По их словам, регион остался один на один с последствиями стихии.
На этом фоне усиливается внутренняя миграция из сельских районов Дагестана: люди покидают дома, спасаясь от последствий природных бедствий и несостоятельности местных властей. Часть пострадавших направляется в центральные регионы России, где это может вызвать новую социальную напряженность.
Федеральный центр вынужден присылать в республику стороннего контролера – малоизвестного чиновника Магомеда Рамазанова, бывшего сотрудника ФСБ, которого уже активно сватают на роль будущего главы региона. Самому Меликову на фоне очередной катастрофы пророчат отставку,
– подытожили в Службе внешней разведки.
Россия сталкивается с нехваткой добровольцев
Россия все острее сталкивается с нехваткой желающих воевать против Украины, поэтому пытается компенсировать потери за счет должников и студентов. В регионах уже формируют списки людей, на которых планируют оказывать давление для подписания контрактов.
По данным украинской разведки, в такие перечни прежде всего включают лиц с задолженностью за коммунальные услуги. Если должницей является женщина, в списки могут внести ее мужа или совершеннолетних родственников – сыновей, братьев или даже родителей.
Отдельно внимание сосредоточили на студентах. Министр высшего образования России Валерий Фальков поручил подготовить не менее 2% студентов к заключению контрактов. Речь идет прежде всего о тех, кто имеет академические долги или рискует быть отчисленным.