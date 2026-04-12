Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.
Читайте також Після школи – на дроновий завод: що відбувається з ринком праці в Росії
Як місцева влада сприяла катастрофі?
Повені завдали серйозних ударів по інфраструктурі Дагестану: зруйновано дороги, мости та комунікації, порушено транспортне сполучення, а якість питної води впала до небезпечного рівня – з реальним ризиком епідемій.
Як зазначили в СЗР, одним із головних символів кризи став прорив Геджухської дамби, яку ще з 2006 року вважали аварійно небезпечною. Попри багаторічні попередження, місцева влада так і не забезпечила її належного укріплення.
Замість реальних дій чиновники на чолі з Сергієм Меліковим продовжують традиційну гру: заявляють про "контроль ситуації", перекладають провину на попередників, забудовників і "зміну клімату". Насправді проблема системна і лежить саме на регіональній владі. Хаотична незаконна забудова берегів річок – десятки тисяч квадратних метрів, зведених без будь-якого планування і норм, – значно посилила масштаби лиха,
– йдеться в повідомленні.
Мешканці регіону опинилися в зоні підвищеного ризику через безконтрольну забудову та бездіяльність посадовців, які роками лише декларували боротьбу з цією проблемою.
У 2023 році влада заявляла про намір визнати незаконними 457 багатоповерхівок у Махачкалі, а в лютому 2026-го повідомляла про знесення понад 1300 споруд. Однак місцеві жителі стверджують, що на місці демонтованих об'єктів швидко з'являються нові.
Окремою проблемою також залишається масштабна корупція у сфері ЖКГ.
У квітні 2025-го заарештували колишнього начальника управління ЖКГ Махачкали та його підлеглого за розкрадання понад 40 мільйонів рублів, виділених на ремонт зливових мереж. Раніше фігурували контракти на 417 мільйонів, фіктивні акти й змова з підрядниками. Антимонопольна служба виявила картель на дорожніх роботах майже на 1,9 мільярда рублів,
– додали представники розвідки.
Сам глава регіону Сергій Меліков у 2025 році визнавав, що через незаконну забудову Дагестан накопичив значні борги перед "Россетями" та "Газпромом", зокрема через масові крадіжки газу й електроенергії, які влада не може зупинити.
Мешканці та активісти заявляють про відсутність належної допомоги й фактичний провал управління. За їхніми словами, регіон залишився сам на сам із наслідками стихії.
На цьому тлі посилюється внутрішня міграція із сільських районів Дагестану: люди залишають домівки, рятуючись від наслідків природних лих і неспроможності місцевої влади. Частина постраждалих прямує до центральних регіонів Росії, де це може спричинити нову соціальну напругу.
Федеральний центр змушений надсилати в республіку стороннього контролера – маловідомого чиновника Магомеда Рамазанова, колишнього співробітника ФСБ, якого вже активно сватають на роль майбутнього глави регіону. Самому Мелікову на тлі чергової катастрофи пророкують відставку,
– підсумували в Службі зовнішньої розвідки.
Росія стикається з браком добровольців
Росія дедалі гостріше стикається з браком охочих воювати проти України, тому намагається компенсувати втрати за рахунок боржників і студентів. У регіонах уже формують списки людей, на яких планують чинити тиск для підписання контрактів.
За даними української розвідки, до таких переліків насамперед включають осіб із заборгованістю за комунальні послуги. Якщо боржницею є жінка, у списки можуть внести її чоловіка або повнолітніх родичів – синів, братів чи навіть батьків.
Окремо увагу зосередили на студентах. Міністр вищої освіти Росії Валерій Фальков доручив підготувати щонайменше 2% студентів до укладання контрактів. Йдеться передусім про тих, хто має академічні борги або ризикує бути відрахованим.