Никто не предупредил заранее: разрушительное наводнение внезапно ударило по Каннам

Разрушительные наводнения, пронесшиеся по ряду европейских стран, уже добрались до Франции. В понедельник, 23 сентября, стало известно о затоплении французских Канн.

О стихийном бедствии, как пишет Reuters, местных жителей никто не предупредил. В сети показали кадры, как вода, внезапно затопившая город, несет по улицам машины и мусор.

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Предупреждение о непогоде получили после начала шторма

Канны расположены на юге Франции. Местные власти предупреждают о том, что шторм может усилиться, поэтому все службы в состоянии повышенной готовности.

Сильная вода движется по улицам Канн: смотрите видео

Вода сносит все на своем пути в Каннах: смотрите на видео

Нормализация ситуации ожидается утром 24 сентября. Шторм движется в восточном направлении.

Канны затапливает после шторма: смотрите видео

Между тем городской голова города Дэвид Лиснард заявил, что будет искать объяснения у других органов власти, почему Канны получили предупреждение о непогоде только через час после начала шторма.

Вода затопила Канны: смотрите видео

Напомним, что сильные дожди и наводнения движутся по Европе с 14 сентября. К сожалению, количество погибших продолжает расти, есть также и пропавшие без вести. Одной из последних непогода накрыла соседнюю с Францией Италию. 21 сентября итальянские власти объявили чрезвычайное положение на 12 месяцев.

Это наводнение уже назвали самым мощным за 21 век. Сейчас синоптики говорят, что формируется еще более мощный циклон. Он будет двигаться от Великобритании на юго-восток и вызывать повторение бедствия. Впрочем, Украине это не грозит.

Канны не предупредили о шторме: смотрите видео