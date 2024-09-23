Про стихійне лихо, як пише Reuters, місцевих жителів ніхто не попередив. У мережі показали кадри, як вода, що раптово затопила місто, несе вулицями автівки та сміття.

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Попередження про негоду отримали після початку шторму

Канни розташовані на півдні Франції. Місцева влада попереджає про те, що шторм може посилитися, тому всі служби у стані підвищеної готовності.

Сильна вода рухається вулицями Канн: дивіться відео

Вода зносить усе на своєму шляху у Каннах: дивіться на відео

Нормалізація ситуації очікується вранці 24 вересня. Шторм рухається у східному напрямку.

Канни затоплює після шторму: дивіться відео

Тим часом міський голова міста Девід Ліснард заявив, що шукатиме пояснення в інших органів влади, чому Канни отримали попередження про негоду лише через годину після початку шторму.

Вода затопила Канни: дивіться відео

Нагадаємо, що сильні дощі та повені рухаються Європою ще з 14 вересня. На жаль, кількість загиблих продовжує зростати, є також і зниклі безвісти. Однією з останніх негода накрила сусідню із Францією Італію. 21 вересня італійська влада оголосила надзвичайний стан на 12 місяців.

Цю повінь уже назвали найпотужнішою за 21 століття. Наразі синоптики кажуть, що формується ще потужніший циклон. Він буде рухатися від Великої Британії до південного сходу та викликати повторення лиха. Втім, Україні це не загрожує.

Канни не попередили про шторм: дивіться відео