Украинские военные эффективно уничтожают русских офицеров. К "грузу 200" присоединился российский подполковник Александр Досягаев.

Российский подполковник Александр Досягаев был командиром десантно-штурмового батальона 104 десантно-штурмового полка. Украинские военные успешно его уничтожили.

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Был участником фестиваля "Армия России-2021"

Александр Досягаев даже участвовал в специальном военном фестивале Армия России-2021. Он был лучшим в номинации "Крылатая пехота". Однако это отличие никак не помогло ему во время встречи с бойцами Вооруженных Сил Украины.

Защитники шутят, что теперь Досягаев присоединился к VIP-клубу поклонников Кобзона.

К VIP-поклонникам творчества кобзона присоединился командир десантно-штурмового батальона 104 десантно-штурмового полка подполковник Александр Досягаев. Александр стал лучшим в номинации "Крылатая пехота" на фестивале "Армия россии-2021", но при встрече с украинскими воинами ему это не помогло. Верьте в Вооруженные Силы Украины! Украина победит! – пишут украинские военные.

Вооруженные Силы Украины уничтожили огромное количество кафиров

Российские захватчики точно не ожидали столь серьезных потерь после трех месяцев полномасштабной войны. На 94-й день вторжения кафиры уже лишились от 30 тысяч личного состава . Сюда стоит добавить и значительное количество раненых, однако данные о "300-х" не опубликовывают, ведь их сложно подсчитать.

За минувшие сутки, 27 мая, украинские военные уничтожили 250 российских захватчиков. Больше потерь враг понес на Авдеевском и Криворожском направлениях.

Украинским защитникам уже удалось уничтожить:

личного состава – около 30 000 человек;

танков – 1 330 единиц;

ББМ (боевых бронированных машин) – 3 258 единиц;

артиллерийских систем – 628 единиц;

РСЗО (реактивных систем залпового огня) – 203 единиц;

средств противовоздушной обороны – 93 единицы;

самолетов – 207 единиц;

вертолетов – 174 единиц;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 503 единиц;

крылатых ракет – 116 единиц;

кораблей и катеров – 13 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2226 единиц;

специальной техники – 48 единиц.

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