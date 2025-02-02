Почти 2 года считался пропавшим без вести: на Харьковщине погиб защитник из Тернополя Назар Криль

На 30-м году жизни, выполняя боевое задание на Харьковщине, погиб Назар Криль. Защитник считался пропавшим без вести с мая 2023 года.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Тернополя Сергея Надала.

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Назар Криль погиб на фронте

Выполняя боевое задание, на Харьковщине погиб в бою Назар Криль. Герой ушел в ряды небесных защитников на 30-м году жизни. Назар Криль считался пропавшим без вести с 17 мая 2023 года.

Каждый павший Герой – это невыразимая потеря для Тернополя. Назар был настоящим воином – отважным, самоотверженным, готовым на все ради Украины. Искренне соболезнуем всем родным, друзьям и близким Героя. Вечная и светлая память защитнику Украины!

– выразил соболезнования мэр Тернополя.



Назар Криль погиб на фронте / Фото Юлии Криль

Жена павшего защитника Юлия Криль в сети поделилась, что в течение 1 года и 9 месяцев не оставляла поисков и надежд, но, к сожалению, муж погиб на фронте.

1 год и 9 месяцев в статусе "пропал без вести". Это время было для нас бесконечно болезненным, полным страха и тревоги. Мы верили, что ты вернешься. Что однажды мы увидим твою улыбку, услышим твой родной голос Но произошло худшее... Теперь ты наш ангел,

– написала жена павшего защитника.

Юлия Криль добавила, что у защитника осталась маленькая дочь. По словам женщины, каждый день она становится все больше похожей на своего отца, который погиб на фронте.

"Доченька каждый день спрашивает: "Где ты? Когда ты будешь рядом с нами?". Если бы ты только знал, как сильно она стала похожей на тебя. В ее глазах твоя доброта, в ее улыбке – твоя искренность, а в ее характере – твоя мужественность. Но это ты наверняка видишь. Она растет, и я вижу в ней тебя – твою силу, твою любовь. И каждый день я рассказываю ей, какой ты был прекрасный: лучший муж, самый заботливый папа, наша опора и гордость", – добавила женщина.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким павшего защитника. Вечная и светлая память!



Назар Криль погиб на Харьковщине / Фото Юлии Криль

Жена защитника добавила, что в воскресенье, 2 февраля, состоится панихида по павшему воину. Похоронят Героя 3 февраля.