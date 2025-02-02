Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Тернополя Сергія Надала.

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Назар Кріль поліг на фронті

Виконуючи бойове завдання, на Харківщині поліг у бою Назар Кріль. Герой пішов до лав небесних захисників на 30-му році життя. Назар Кріль вважався зниклим безвісти з 17 травня 2023 року.

Кожен полеглий Герой – це невимовна втрата для Тернополя. Назар був справжнім воїном – відважним, самовідданим, готовим на все заради України. Щиро співчуваємо всім рідним, друзям та близьким Героя. Вічна та світла пам'ять захиснику України!

– висловив співчуття мер Тернополя.



Назар Кріль загинув на фронті / Фото Юлії Кріль

Дружина полеглого захисника Юлія Кріль у мережі поділилася, що протягом 1 року й 9 місяців не полишала пошуків та надій, але, на жаль, чоловік загинув на фронті.

1 рік і 9 місяців у статусі "зник безвісти". Цей час був для нас нескінченно болючим, сповненим страху й тривоги. Ми вірили, що ти повернешся. Що одного дня ми побачимо твою усмішку, почуємо твій рідний голос Але сталося найгірше… Тепер ти наш ангел,

– написала дружина полеглого захисника.

Юлія Кріль додала, що у захисника залишилася маленька донечка. За словами жінки, кожного дня вона стає все більше схожою на свого батька, який загинув на фронті.

"Донечка кожного дня запитує: "Де ти? Коли ти будеш поруч з нами?". Якби ти тільки знав, як сильно вона стала схожою на тебе. У її очах твоя доброта, у її усмішці – твоя щирість, а в її характері – твоя мужність. Але це ти, напевно, бачиш. Вона росте, і я бачу в ній тебе – твою силу, твою любов. І кожного дня я розповідаю їй, який ти був прекрасний: найкращий чоловік, найтурботливіший тато, наша опора і гордість", – додала жінка.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого захисника. Вічна та світла пам'ять!



Назар Кріль загинув на Харківщині / Фото Юлії Кріль

Дружина захисника додала, що у неділю, 2 лютого, відбудеться панахида за полеглим воїном. Поховають Героя 3 лютого.