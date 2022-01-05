Назарбаев может вскоре покинуть Казахстан, – российские СМИ

Нурсултан Назарбаев готов уехать из Казахстана на фоне протестов. Перед этим он ушел с поста главы Совета безопасности.

Соответствующую информацию обнародовало российское издание со ссылкой на МИД России. Об этом стало известно 5 января.

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"Для лечения": Назарбаев готов покинуть страну

Источники в МИД России сообщают, что Назарбаев "готов покинуть Казахстан для лечения",

– говорится в сообщении.

Там также отметили, что в городе Талдыкорган протестующие пытались снести памятник политику.

Протестующие пытались снести памятник Назарбаеву: смотрите видео

Перед этим Нурсултан Назарбаев ушел с поста главы Совбеза. Такое решение принял президент Касым-Жомарт Токаев.

Известно, что снижение влияния на власть бывшего президента Нурсултана Назарбаева было одним из требований протестующих.

Коротко о протестах в Казахстане: основное

3 января 2022 года в разных городах Казахстана начались протесты. В частности, люди требовали снижения цены на газ. Хоть власть снизила цены, и протестующие выдвинули требования, связанные с властью и жизнью в стране.

На фоне протестов правительство ушло в отставку. Указ об этом 5 января подписал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Протесты продолжаются. Самые крупные в городе Алматы – там люди жгли административные здания и машины.

Предварительно известно о более 500 пострадавших и первых погибших.

Кроме того, чиновники начали выезжать из страны. СМИ сообщили, что на самолете страну покинул зять Назарбаева. По непроверенным данным, он отправился в Киргизию.

Протесты в Казахстане: все, что нужно знать – смотрите видео