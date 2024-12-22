Советник, который говорил о снижении мобилизационного возраста, подал на увольнение

Советник комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Назарий Волянский подал на увольнение после заявления, что в Украине снизят мобилизационный возраст в начале 2025 года. По словам чиновника, он лишь повторил заявления американских и европейских официальных лиц.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на "Новости.LIVE". Волянский подчеркнул, что это лишь его предположение и оно не отражает позицию парламента.

Смотрите также Правда ли, что в Украине ограничили мобилизацию мужчин старше 50 лет

Почему советник подал заявление на увольнение

Волянский подал на увольнение после заявления о возможном снижении мобилизационного возраста в Украине.

Чиновник объяснил, что не придумывал этой информации, а лишь повторил то, что говорили официальные лица США и Европы.

Международные партнеры неоднократно заявляли публично, что Украина должна уменьшить мобилизационный возраст. Мое мнение в эфире никак не отразило позицию комитета Верховной Рады. Это собственное предположение, которое базируется на закрытых и открытых разговорах с партнерами,

– отметил Волянский.

Поскольку его утверждения не совпали с текущей позицией парламента, он решил самостоятельно подать заявление на отставку с должности советника комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития.

Напомним, Волянский заявил, что в начале 2025 года в Украине могут снизить мобилизационный возраст до 18 – 20 лет. В то же время Федор Вениславский и председатель комитета Дмитрий Наталуха опровергли эту информацию и отметили, что такое решение не обсуждается и не планируется.