Израиль не рассказывает, будет ли наземная операция в Газе: это может быть что-то другое

Израильские военные пока не подтверждают, что будут проводить наземную операцию против террористов ХАМАС в Секторе Газа.

Подполковник Армии обороны Израиля Ричард Хехт заявил, что подготовка к следующим этапам войны идет, но они не обязаны раскрывать детали, какой будет операция.

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Если раньше военное командование заявляло, что продолжается активная "подготовка к следующим этапам войны" с акцентом на "важные наземные операции", то сейчас другая риторика.

Мы готовимся к следующим этапам войны, но пока не говорили, какими они будут. Все говорят о наземном наступлении. Но это может быть что-то другое,

– сказал подполковник.

ХАМАС продолжает атаковать террористов

После того как боевики ХАМАС приступили к нападению на Израиль, ЦАХАЛ ежедневно бьет артиллерией, ракетами и бомбами по объектам в Секторе Газа, уделяя, по их словам, "особое внимание лидерам, стоящим за этими атаками". Так, сегодня в Израиле заявили, что ликвидировали еще одного из предводителей террористической группировки, который отвечал за заключенных в Секторе Газа.

"Именно поэтому мы готовимся расширить нашу деятельность по воздуху, суше и морю – чтобы гарантировать, что подобное не повторится", – говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Der Spiegel пишет, что ЦАХАЛ не начнет военную операцию в секторе Газа, пока длится визит президента США Джо Байдена в Израиль. К слову, американский лидер отправится туда завтра.

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