Первая и основная цель: какой может быть наземная операция Израиля в Секторе Газа

Армия обороны Израиля готова как можно быстрее приступить к наземной операции в Секторе Газа с целью полного уничтожения террористов ХАМАС. В настоящее время существует множество различных вариантов наземной операции, которую может произвести ЦАХАЛ.

Об этом 24 Каналу сказал израильский военный обозреватель Давид Шарп. Известно, что правительства США и Европы оказывают давление на Израиль, чтобы страна отложила наземную операцию в Секторе Газа. Таким образом, хотят выиграть время для тайных переговоров, чтобы освободить заложников, удерживаемых террористами.

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Война план покажет

Все предположения относительно того, какой может быть наземная операция в Секторе Газа, основываются на базовых логических раскладах тех или иных операций, которые Армия обороны Израиля проводила ранее, а также на утечках информации.

На самом деле, если бы я даже знал, какой план собирается реализовать ЦАХАЛ, то я бы этого не мог сказать,

– заметил израильский военный обозреватель.

Жителям северной части Сектора Газа, в частности, города Газа, уже давно предложено покинуть территорию и отправиться на юг в условную зону безопасности. Как отметил Шарп, большинство жителей придерживались совета.

Из этого можно сделать выводы, что северная часть Сектора Газы будет первой и основной целью сухопутной операции. Что касается другой части наземной операции, то время покажет.

Дальше война план покажет. Сначала были самые разные планы. То, что корректировка завершена, можно сказать с полной ответственностью. Вариантов не мало, но увидим, какой будет выбор,

– добавил израильский военный обозреватель.

Однако следует понимать, что задача полного уничтожения инфраструктуры ХАМАС и его как военной, партийной, государственной силы не может быть решена, если разберутся только с северной частью Сектора Газа, а с остальные проблему будут решать с воздуха.

Какой может быть военная операция в Секторе Газа: смотрите видео

Израиль готовится к наземной операции