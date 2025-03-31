В Forbes узнали, как наземные дроны заменяют украинских военных в опасных задачах

Украинские военные на фронте все чаще используют беспилотники для особо опасных задач. Один из показательных случаев зафиксировали на Покровском направлении.

Во время российского наступления под Покровском враг разорвал заграждение из колючей проволоки, которое поднимали украинцы для защиты. Однако украинские солдаты быстро устранили прорыв в барьере, использовав одного из своих наземных роботов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Forbes.

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Как беспилотные роботы помогают Украине на фронте

В издании отметили, что Кремль пытается восстановить свое нестабильное наступление на Покровск. Они собрали много бронированных машин, в частности современные танки Т-90М. Однако россияне нарвались на стену украинской артиллерии и наземных дронов.

Российский поврежденный танк Т-90 прокатился через провод и сорвал его прежде чем остановиться, но за ночь кто-то залатал прорыв в нем. Один из украинских блогеров предполагает, что наши военные использовали беспилотный наземный транспорт, чтобы проложить свежий провод. Он заметил, что это является особо опасным заданием, которое ранее выполняли специально обученные саперы, рискуя своей жизнью.

По мнению автора материала, вполне реально, что украинские военные использовали робота в этом случае, потому что многие украинские бригады сейчас используют радиоуправляемые беспилотные наземные транспортные средства, чтобы не рисковать жизнью людей в опасных задачах.

Роботы для прокладки проволоки – это гусеничные транспортные средства с кузовом для толстой катушки проволоки. Дистанционно управляемый оператором, который видит то, что передняя камера робота, наземный транспорт цепляет конец катушки к существующему проводу – и затем раскручивает остальную катушку,

– объяснили в издании.

Если россияне замечают дрон и уничтожают его, то это не является серьезной проблемой.