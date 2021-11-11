Назло Кремлю: новые власти в Германии могут заморозить "Северный поток-2", – СМИ
Источник:Süddeutsche Zeitung
Россия игнорирует газовый кризис, который охватил Европу из-за"Северного потока-2". Впрочем, новые власти Германии могут заморозить этот проект – ради геополитической выгоды.
СМИ подчеркнули, что не только Украина уязвима к российской газовой политике. Мол, проблема становится все серьезнее и для Германии.
Ведь покупатель (Германия) попал "в сеть зависимостей". При этом продавец (Россия) пользуется ее затруднительным положением и готова заплатить большую цену, чтобы эта зависимость удерживалась и дальше. Впрочем, эксперты призвали немецкие власти реагировать и не поддаваться шантажу.
Конечно, Германии нужен российский газ, а России – немецкие деньги. Но это все может стать неважным, потому что единство Евросоюза важнее,
– говорится в статье.
Там также отметили, что разделенный ЕС – непривлекателен для всех других стран, которые обещают стабильность и защиту от России через ассоциацию или даже членство. "От Северной Македонии до Украины и Грузии. У Путина не техническая проблема, а политические намерения", – убеждены авторы. Они подчеркнули, что новая коалиция должна немедленно определиться со своей позицией.Важно! Финальный вывод о запуске "Северного потока-2" в СМИ называют важнейшим внешнеполитическим решением, которое должно принять действующее федеральное правительство Германии.
В СМИ пояснили, что Германия может избавиться от зависимости от России благодаря другим источникам снабжения и альтернативным источникам энергии. И, что главное, через политическое решение закрыть трубопровод.
Что этому предшествовало
- Накануне в Германии заявили, что процесс сертификации "Северного потока-2" могут завершить уже в начале 2022 года. Соответственно, после этого его и смогут и запустить.
- Немецкие "Зеленые" выступили против быстрой сертификации газопровода. Мол, газопровод нужно должным образом проверять, а Россия должна адаптироваться к европейским правилам.
- При этом, США предостерегли Германию и других союзников об опасности обострения агрессии России в отношении Украины. Берлин призвали использовать "Северный поток-2" для сдерживания Москвы.