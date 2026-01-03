Политолог Георгий Чижов в эфире 24 Канала объяснил, почему этот шаг может задеть Россию и одновременно быть понятным сигналом для США. Он также отметил, что самый интересный вопрос теперь в том, как Буданов проявит себя именно как гражданский менеджер.

Почему России неприятно назначение Буданова в ОП?

Для Москвы это решение не выглядит "удобным" или желательным. Кирилл Буданов давно стал для россиян одним из ключевых оппонентов, а его фигура вызывает у них особую реакцию.

Для них это действительно неприятно, потому что Кирилл Буданов для них один из главных врагов,

– пояснил Чижов.

Россия ранее пыталась давить на Буданова различными методами, в частности устраивала "охоту" и пыталась достать его ударами по Киеву.

Напомним: назначение Буданова стало элементом масштабной перезагрузки власти, которое Зеленский анонсировал в начале января. Президент заявил, что изменения направлены на усиление безопасности, обороноспособности и переговорной способности Украины, и пообещал дальнейшие кадровые решения.

Также была попытка отравления, когда пострадала его жена, и это показывает уровень страха и ненависти со стороны Кремля.

Россия Буданова не любит, боится. Россияне вздрогнули,

– отметил политолог.

В этом смысле такой кадровый шаг выглядит удачным сигналом. Украина делает ставку на сильную фигуру, которую Россия хорошо знает. Для Кремля это точно не тот сценарий, который можно воспринять спокойно.

Почему США это воспримут положительно и какие вопросы остаются?

В американском информационном поле уже появлялись упоминания о контактах Буданова с США еще до его нынешней карьеры. В Вашингтоне могут воспринять назначение как сигнал, что в ОП появился человек с понятным для них бэкграундом.

Базово американцам приятно, что офис возглавил не чужой для них человек,

– отметил Чижов.

В то же время для США Буданов остается скорее фигурой из среды безопасности, а не политическим менеджером. Поэтому дальше встанет вопрос, как он выстроит работу ОП и станет ли офис техническим секретариатом, или сохранит влияние в стиле "надуряда".

Вопросов очень много, потому что мы не до конца понимаем его менеджерский потенциал,

– подытожил он.

Такое назначение выглядит слишком сильным, чтобы офис оставался чисто технической структурой. В ближайшее время станет видно, какую модель выберет новый руководитель. От этого будет зависеть и внутренняя работа, и внешняя коммуникация.

Буданов усилит позиции Украины в переговорах

Появление сильной фигуры во главе ОП может добавить веса Украине и в переговорном треке, но автоматически не означает смену формата. Пока непонятно, будет ли Буданов постоянно присутствовать на дипломатических переговорах, ведь раньше он напрямую в них не участвовал. Открытым остается вопрос, или он сосредоточится на классических функциях ОП, или будет выстраивать собственную систему влияния.

С точки зрения переговоров, сильная фигура в главе офиса – это неплохо,

– сказал Чижов.

Офис президента создан не как отдельный центр власти, а как структура, обеспечивающая работу института президента информацией и рекомендациями. Ключевым будет не медийность нового руководителя, а способность собрать эффективную команду и организовать принятие решений. Именно это и покажет, как изменится роль ОП в переговорах.

