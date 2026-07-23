К тому же такое решение способствует стабилизации политической обстановки в Киеве и других городах на фоне митингов. Об этом говорится в материале The Guardian.

Как общество восприняло назначение Драпатого главнокомандующим ВСУ?

Драпатый – один из представителей нового поколения украинских военных командиров, чья репутация сформировалась за годы боевых действий.

Его сторонники отмечают раннее использование беспилотников и готовность делегировать полномочия младшим офицерам. В то же время его считают представителем нового подхода к армии, который отходит от советской военной культуры.

По словам экспертов, Драпатый выступает против советского стиля управления и чрезмерного микроменеджмента. Его также характеризуют как гуманного и открытого к диалогу командира, пользующегося авторитетом как среди кадровых военных, так и среди тех, кто присоединился к армии после 2022 года.

Президент Зеленский сделал наилучший из возможных выборов. Чтобы перемены дали результат, понадобится время. Но я знаю, что многие солдаты вновь поверили в перемены, и это очень важно для боевого духа,

– сказал украинский военный аналитик и ветеран Татаригами.

Напомним, именно Михаил Драпатый командовал экипажем БМП, которая прорвалась в Мариуполь через российский блокпост в 2014 году. Легендарное видео облетело весь мир.

Широкое признание Драпатый получил после того, как в 2025 году подал в отставку с поста командующего Сухопутными войсками после удара по полигону, в результате которого погибли десятки военных.

Этот шаг укрепил его репутацию ответственного командира. В то же время аналитики отмечают, что ожидания от нового главнокомандующего могут быть завышенными.

От Драпатого ожидают улучшения управления армией и боевыми операциями, но "многие из самых насущных вызовов Украины в условиях войны лежат за пределами полномочий любого главнокомандующего".

Существует риск, что через полгода его будут обвинять в проблемах, которые он не может полностью контролировать. Многие важнейшие вызовы, стоящие перед Украиной, лежат за пределами его полномочий,

– заявил научный сотрудник Национального института стратегических исследований Украины Николай Белесков.

Отметим, что ряд кадровых изменений в высшем военно-политическом руководстве произошел после объявления о масштабной трансформации правительства. Особый резонанс вызвало решение об увольнении Михаила Федорова с поста министра обороны.

Это побудило украинцев выходить на улицы и проводить митинги против Александра Сырского. Его взгляды на ведение войны, как сообщалось, были несколько устаревшими – они соответствовали скорее советским военным традициям. Такие разногласия привели к конфликту между руководством Минобороны и ВСУ. К слову, вместе с назначением нового главнокомандующего сменился также руководитель Генштаба – вместо Андрея Гнатова им стал Игорь Скибюк.