До того ж, таке рішення сприяє стабілізації політичних настроїв у Києві та інших містах на тлі мітингів. Про таке йдеться в матеріалі The Guardian.

Як суспільство сприйняло призначення Драпатого головнокомандувачем ЗСУ?

Драпатий – один із представників нового покоління українських військових командирів, чия репутація сформувалася за роки бойових дій.

Його прихильники відзначають раннє використання безпілотників і готовність делегувати повноваження молодшим офіцерам. Водночас його вважають представником нового підходу до армії, який відходить від радянської військової культури.

За словами експертів, Драпатий виступає проти радянського стилю управління та надмірного мікроменеджменту. Його також характеризують як гуманного й відкритого до діалогу командира, який має авторитет як серед кадрових військових, так і серед тих, хто долучився до армії після 2022 року.

Президент Зеленський зробив найкращий можливий вибір. Щоб зміни дали результат, знадобиться час. Але я знаю, що багато солдатів знову повірили в зміни, і це дуже важливо для бойового духу,

– сказав український військовий аналітик і ветеран Татарігамі.

Нагадаємо, саме Михайло Драпатий командував екіпажем БМП, яка прорвалася до Маріуполя через російський блокпост у 2014-му. Легендарне відео облетіло цілий світ.

Широке визнання Драпатий отримав після того, як у 2025 році подав у відставку з посади командувача Сухопутних військ після удару по полігону, внаслідок якого загинули десятки військових.

Цей крок зміцнив його репутацію відповідального командира. Водночас аналітики наголошують, що очікування від нового головнокомандувача можуть бути завищеними.

Від Драпатого очікують покращення управління армією та бойовими операціями, але "багато найнагальніших викликів України в умовах війни лежать поза межами повноважень будь-якого головнокомандувача".

Існує ризик, що через півроку його звинувачуватимуть у проблемах, які він не може повністю контролювати. Багато найважливіших викликів, що стоять перед Україною, лежать поза межами його повноважень,

– висловився науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень України Микола Бєлєсков.

Зауважимо, що низка кадрових змін у вищому військово-політичному керівництві відбулася після оголошення масштабної трансформації уряду. Особливого резонансу набуло рішення про звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони.

Це спонукало українців виходити на вулиці й мітингувати проти Олександра Сирського. Його погляди на ведення війни, як повідомлялося, були дещо застарілими – вони відповідали радше радянським військовим традиціям. Такі розбіжності спричинили конфлікт між керівництвом Міноборони та ЗСУ. До слова, разом із призначенням нового головнокомандувача змінився також керівник Генштабу – замість Андрія Гнатова ним став Ігор Скибюк.