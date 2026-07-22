22 липня 2026 року Збройні сили України отримали нового голову Генерального штабу. Ним став генерал-майор Ігор Скибюк.

Вранці він та новий Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий провели зустріч з президентом України Зеленським і міністром оборони Хмарою, після чого приступили до безпосередньої роботи.

24 Канал розповідає, що відомо про Ігоря Скибюка та подає основні факти його біографії.

Молоді роки та початок кар'єри військового

Ігор Анатолійович Скибюк народився 10 жовтня 1976 року (за іншими даними – 1977 року). Є уродженцем міста Конотоп, що на Сумщині.

У 1998 році закінчив загальновійськовий факультет Одеського інституту Сухопутних військ та отримав направлення на службу до Львова – до 80-ої окремої десантно-штурмової бригади.

Починав там службу як командир взводу й присвятив "80-ці" понад 20 років.

Також Скибюк у 2001 – 2002 був у складі Українського миротворчого контингенту у Косовому.



Ігор Скибюк / Фото – ДШВ

У 2011 році Ігор Скибюк навчався в Національному університеті оборони України, здобув оперативно-тактичний рівень освіти, що відкрило новий етап кар’єри офіцера та дозволило обіймати посади начальника штабу та командира бригади.

Участь у боях в зоні АТО

З квітня 2014 року – Скибюк та його підлеглі виконували завдання в зоні АТО на Донбасі. "80-ка" брала участь в боях під Слав'янськом, згодом відзначилась під час оборони Луганського аеропорту, ДАП та Авдіївської "промки".

Скибюк також брав участь боях Дебальцеве та за Іловайськ, був поранений.

У 2016 році Ігор Скибюк (вже підполковник) був командувачем українських частин у міжнародних навчаннях "Кленова арка-2016", які проходили на Яворівському полігоні.

У 2021 році Ігор Скибюк очолив 80-ту бригаду – за пів року до початку великої війни.

Скибюк під час повномасштабного вторгнення

Повномасштабне вторгнення Росії зустрів на півдні. Там десантники стримували наступ росіян, ведучи бої в умовах напівоточення.

Скибюку вдалося знекровити ворога, організовано відійти на позиції в Миколаївській області та зупинити окупантів у районі Вознесенська. Так було зірвані плани росіян на швидке захоплення Миколаєва та подальшого ривка до Одеси.



Ігор Скибюк / Фото – ДШВ

Згодом десантники були перекинуті на Донбас, тримали оборони по річці Сіверський Донець. За ту операцію Скибюк отримав орден Богдана Хмельницького II ступеня.

Восени 2022 року 80-та бригада під командуванням Ігоря Скибюка взяла участь в успішній контрнаступальній операції на Харківщині.

Завданням "80-ки" був рейд по тилам ворога. Десантники тоді звільнили Ізюм, а їх командир отримав звання Героя України.

Дії нашої бригади були як фата моргана для ворога. Він був зосереджений на ударних угрупованнях наших військ. І те, що в тил зайде ціла десантно-штурмова бригада, зовсім не очікував… Ворог не може бути спокійний, ми гнатимемо його з нашої землі. Звільнимо до останнього сантиметра. Я щоранку вставатиму, питиму каву і йтиму вбивати російських загарбників,

– полковник Ігор Скибюк, командир 80 ОДШБр.

Згодом 80-ка повернулася на південь та брала участь у звільненні Херсонщини. Так Скибюк познайомився зі своїм нинішнім шефом – генералом Михайлом Драпатим. Про це розповів сам Головнокомандувач 22 липня 2026 року:

Ми познайомилися з Ігорем Скибюком у 2022 році на Півдні України, коли з одного командного пункту керували операцією зі звільнення Херсонщини. Відтоді знаю його як командира, якому можна довіряти в складних обставинах і покладатися на його рішення, досвід та внутрішні принципи.

На чолі ДШВ та робота в Генштабі

У 2023 році Скибюк пішов на підвищення та отримав звання бригадного генерала та посаду заступника командувача Десантно-штурмових військ Збройних сил України. Наступного року став командувачем ДШВ.

Генерал Скибюк за роботою (фото – Генштаб ЗСУ):

На цій посаді, за повідомленням деяких джерел, у Скибюка стався конфлікт з Головнокомандувачем Сирським. Його причиною стала небажання Скибюка відправляти підрозділи ДШВ до Курської області. Та операція на старті була дуже успішною та мала великий ефект, але ЗСУ затягли з виходом і не могли організувати ефективну оборону, тому при відступі зазнали втрат.

У 2025 Скибюка зняли з посади командувача ДШВ, 4 червня він був призначений заступником начальника Генерального штабу Збройних сил України. Формально це є підвищення, але джерела говорили про опалу.

Яким начальником Генштабу буде Скибюк

Той факт, що Скибюк не входив до "групи підтримки" Сирського, зіграв у підсумку в плюс. Бо 22 липня саме цього генерала було призначено новим очільником Генерального штабу ЗСУ.



Представлення нового керівництва ЗСУ / Фото – Офіс президента України

Прикметно, що Ігор Скибюк “не світився” під час "оглядин" в Офісі президента, тому його призначення для багатьох стало несподіванкою.

Начальником Генерального штабу Збройних Сил України стане генерал-майор Ігор Скибюк – дуже досвідчений військовий, із яким новий Головнокомандувач пліч-о-пліч захищав Україну,

- президент Зеленський представляє нового начальника Генштабу.

Проте, експерти називають Скибюка – гарним і логічним вибором, а військові розповідають про генерала, що керував одним з найбільш успішним в Силах оборони родом військ, переважно позитив, зазначаючи, що це розумна та тактовна людина, що вміє делегувати обов'язки та їздить на фронт не лише на нагородження, а й реальне управління бойовими задачами.