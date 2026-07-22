Про це президент України повідомив в середу, 22 липня.

Що відомо про Ігоря Скибюка?

Зеленський повідомив, що рішення щодо нового начальника Генштабу він ухвалив разом із новопризначеним головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим та виконувачем обов'язків міністра оборони Євгенієм Хмарою.

Визначили порядок подальших кроків. Сьогодні будуть формалізовані рішення щодо заміни керівництва Збройних Сил України – відповідні укази готуються,

– зазначив президент.

Глава держави назвав Ігоря Скибюка досвідченим військовим і зазначив, що він разом із новим Головнокомандувачем пліч-о-пліч захищав Україну.